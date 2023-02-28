Герой России задумал месть депутату Екатеринбурга, скрывшему счета

Обсуждение деклараций депутатов гордумы Екатеринбурга обернулось скандалом. Герой России Сергей Воронин, возглавляющий думскую комиссию по безопасности, потребовал забрать мандат у эсера Александра Караваева (фракция совладельца «Мотива» Виталия Кочеткова). Все из-за личной обиды, рассказал источник URA.RU во власти.
О том, что в отчетах Караваева и другого депутата — Антона Швалева («Единая Россия») — областной департамент по борьбе с коррупцией нашел нарушения, стало известно несколько месяцев назад. Наказание для депутатов комиссия Воронина должна была определить 14 февраля, а 21-го гордума утвердила бы ее решение. И предполагалось, что серьезных санкций не будет — ведь замечания несущественны.
Но Караваев и Швалев на заседание 14-го не пришли (говорят, не видели приглашения). В их отсутствие комиссия вынесла Швалеву предупреждение, а Караваеву запретила занимать должности в думе (у него, впрочем, их и нет). А утром 21 февраля на собрании фракции «Единой России» Воронин якобы заявил, что его коллеги проявили неуважение и что как минимум Караваева в думе быть не должно. И потому вопрос экстренно сняли с рассмотрения думы и заново вынесли на комиссию.
Пока конфликт не стал публичным, в него вмешался вице-спикер думы Виктор Тестов, успокоивший Воронина. В итоге днем 28 февраля за закрытыми дверями решение продублировали: Швалеву — предупреждение, Караваеву — запрет.
Сам Караваев предложил корреспонденту обратиться с вопросами к Воронину (ведь председатель комиссии он). Но Воронин не стал комментировать решение (не зря же заседание закрыли от прессы), однако заверил, что требование изгнать Караваева из думы он не выдвигал.
О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.