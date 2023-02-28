Герой России задумал месть депутату Екатеринбурга, скрывшему счета

28 февраля 2023 в 19:58 Размер текста - 17 +

Задумке Сергея Воронина (на фото) помешал вице-спикер думы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Обсуждение деклараций депутатов гордумы Екатеринбурга обернулось скандалом. Герой России Сергей Воронин, возглавляющий думскую комиссию по безопасности, потребовал забрать мандат у эсера Александра Караваева (фракция совладельца «Мотива» Виталия Кочеткова). Все из-за личной обиды, рассказал источник URA.RU во власти. О том, что в отчетах Караваева и другого депутата — Антона Швалева («Единая Россия») — областной департамент по борьбе с коррупцией нашел нарушения, стало известно несколько месяцев назад. Наказание для депутатов комиссия Воронина должна была определить 14 февраля, а 21-го гордума утвердила бы ее решение. И предполагалось, что серьезных санкций не будет — ведь замечания несущественны. Но Караваев и Швалев на заседание 14-го не пришли (говорят, не видели приглашения). В их отсутствие комиссия вынесла Швалеву предупреждение, а Караваеву запретила занимать должности в думе (у него, впрочем, их и нет). А утром 21 февраля на собрании фракции «Единой России» Воронин якобы заявил, что его коллеги проявили неуважение и что как минимум Караваева в думе быть не должно. И потому вопрос экстренно сняли с рассмотрения думы и заново вынесли на комиссию. Пока конфликт не стал публичным, в него вмешался вице-спикер думы Виктор Тестов, успокоивший Воронина. В итоге днем 28 февраля за закрытыми дверями решение продублировали: Швалеву — предупреждение, Караваеву — запрет. Сам Караваев предложил корреспонденту обратиться с вопросами к Воронину (ведь председатель комиссии он). Но Воронин не стал комментировать решение (не зря же заседание закрыли от прессы), однако заверил, что требование изгнать Караваева из думы он не выдвигал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Обсуждение деклараций депутатов гордумы Екатеринбурга обернулось скандалом. Герой России Сергей Воронин, возглавляющий думскую комиссию по безопасности, потребовал забрать мандат у эсера Александра Караваева (фракция совладельца «Мотива» Виталия Кочеткова). Все из-за личной обиды, рассказал источник URA.RU во власти. О том, что в отчетах Караваева и другого депутата — Антона Швалева («Единая Россия») — областной департамент по борьбе с коррупцией нашел нарушения, стало известно несколько месяцев назад. Наказание для депутатов комиссия Воронина должна была определить 14 февраля, а 21-го гордума утвердила бы ее решение. И предполагалось, что серьезных санкций не будет — ведь замечания несущественны. Но Караваев и Швалев на заседание 14-го не пришли (говорят, не видели приглашения). В их отсутствие комиссия вынесла Швалеву предупреждение, а Караваеву запретила занимать должности в думе (у него, впрочем, их и нет). А утром 21 февраля на собрании фракции «Единой России» Воронин якобы заявил, что его коллеги проявили неуважение и что как минимум Караваева в думе быть не должно. И потому вопрос экстренно сняли с рассмотрения думы и заново вынесли на комиссию. Пока конфликт не стал публичным, в него вмешался вице-спикер думы Виктор Тестов, успокоивший Воронина. В итоге днем 28 февраля за закрытыми дверями решение продублировали: Швалеву — предупреждение, Караваеву — запрет. Сам Караваев предложил корреспонденту обратиться с вопросами к Воронину (ведь председатель комиссии он). Но Воронин не стал комментировать решение (не зря же заседание закрыли от прессы), однако заверил, что требование изгнать Караваева из думы он не выдвигал.