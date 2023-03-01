Express: Зеленский опасается полного разгрома своих войск в Бахмуте

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Зеленский признает наличие риска полного разгрома ВСУ в Бахмуте, пишет Express Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский начал опасаться приближающегося разгрома Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артемовск). Об этом сообщает британская газета Express.

«Владимир Зеленский признает наличие риска полного разгрома украинских войск в Бахмуте», — говорится в материале газеты. Автор добавил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) продолжают увеличивать свой натиск на бахмутском направлении, который ВСУ уже не в силах адекватно сдерживать. Взятие Бахмута в стратегическом плане станет для России большой победой, заключил автор.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что в Бахмуте Украина оставляет свои вооруженные формирования «на убой». Американский телеканал CNN также признал положение ВСУ на бахмутском направлении более катастрофичным, чем его подают украинские власти, передает RT.

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Президент Украины Владимир Зеленский начал опасаться приближающегося разгрома Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артемовск). Об этом сообщает британская газета Express. «Владимир Зеленский признает наличие риска полного разгрома украинских войск в Бахмуте», — говорится в материале газеты. Автор добавил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) продолжают увеличивать свой натиск на бахмутском направлении, который ВСУ уже не в силах адекватно сдерживать. Взятие Бахмута в стратегическом плане станет для России большой победой, заключил автор. Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что в Бахмуте Украина оставляет свои вооруженные формирования «на убой». Американский телеканал CNN также признал положение ВСУ на бахмутском направлении более катастрофичным, чем его подают украинские власти, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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