Президент Украины Владимир Зеленский начал опасаться приближающегося разгрома Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артемовск). Об этом сообщает британская газета Express.
«Владимир Зеленский признает наличие риска полного разгрома украинских войск в Бахмуте», — говорится в материале газеты. Автор добавил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) продолжают увеличивать свой натиск на бахмутском направлении, который ВСУ уже не в силах адекватно сдерживать. Взятие Бахмута в стратегическом плане станет для России большой победой, заключил автор.
Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что в Бахмуте Украина оставляет свои вооруженные формирования «на убой». Американский телеканал CNN также признал положение ВСУ на бахмутском направлении более катастрофичным, чем его подают украинские власти, передает RT.
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Президент Украины Владимир Зеленский начал опасаться приближающегося разгрома Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артемовск). Об этом сообщает британская газета Express. «Владимир Зеленский признает наличие риска полного разгрома украинских войск в Бахмуте», — говорится в материале газеты. Автор добавил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) продолжают увеличивать свой натиск на бахмутском направлении, который ВСУ уже не в силах адекватно сдерживать. Взятие Бахмута в стратегическом плане станет для России большой победой, заключил автор. Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что в Бахмуте Украина оставляет свои вооруженные формирования «на убой». Американский телеканал CNN также признал положение ВСУ на бахмутском направлении более катастрофичным, чем его подают украинские власти, передает RT.