Советник врио главы ДНР Кимаковский: Украина оставляет свои войска в Бахмуте «на убой»

01 марта 2023 в 20:02 Размер текста - 17 +

В Бахмуте остались несколько тысяч украинских боевиков, заявил Игорь Кимаковский Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Бахмуте (Артемовск) из состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся всего несколько тысяч боевиков, оставленных там «на убой». Об этом заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. «Последние вооруженные формирования ВСУ оставлены в Бахмуте просто на убой», — передает слова Кимаковского РИА Новости. Он подчеркнул, что Украина удерживает город силами нескольких тысяч военных территориальной обороны, которым угрожает расстрел от собственных заградотрядов за намерение отступить из Бахмута. Вооруженные силы России (ВС РФ) грамотно работают на подступах к городу, удерживая все дороги под огневым контролем, заключил Кимаковский. Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива рассказал, что командование ВСУ приняли решение вывести из-под Бахмута иностранных наемников. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак по телефону обсудил с Белым домом ситуацию, сложившуюся на артемовском направлении, передает RT. Подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что украинская реактивная артиллерия была переброшена под Бахмут, пишет «Национальная служба новостей».

В Бахмуте (Артемовск) из состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся всего несколько тысяч боевиков, оставленных там «на убой». Об этом заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. «Последние вооруженные формирования ВСУ оставлены в Бахмуте просто на убой», — передает слова Кимаковского РИА Новости. Он подчеркнул, что Украина удерживает город силами нескольких тысяч военных территориальной обороны, которым угрожает расстрел от собственных заградотрядов за намерение отступить из Бахмута. Вооруженные силы России (ВС РФ) грамотно работают на подступах к городу, удерживая все дороги под огневым контролем, заключил Кимаковский. Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива рассказал, что командование ВСУ приняли решение вывести из-под Бахмута иностранных наемников. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак по телефону обсудил с Белым домом ситуацию, сложившуюся на артемовском направлении, передает RT. Подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что украинская реактивная артиллерия была переброшена под Бахмут, пишет «Национальная служба новостей».