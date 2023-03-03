03 марта 2023

Труп мужчины нашли на парковке в челябинском городе

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово после происшествия с посадкой самолета АН-12. Екатеринбург, следователи, эксперты, следственный комитет россии, ск россии
Силовики начали проверку по факту происшествия Фото:

Прохожие обнаружили замерзший труп мужчины на дворовой парковке жилого дома в Озерске (Челябинская область). Об этом сообщили очевидцы.

«Сегодня утром бездыханное тело мужчины обнаружили возле дома №7 по улице Иртяшской. Мужчина лежал без верхней одежды и без штанов, а его ноги находились под автомобилем», — сообщается в паблике «Территория Озерск» в соцсети «ВКонтакте».

В паблике также опубликованы фотографии тела мужчины, которое лежит между припаркованными автомобилями во дворе дома. По факту обнаружения трупа начата проверка. В следственном управлении СКР по Челябинской области оперативно ответить за запрос по происшествию не смогли.

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Прохожие обнаружили замерзший труп мужчины на дворовой парковке жилого дома в Озерске (Челябинская область). Об этом сообщили очевидцы. «Сегодня утром бездыханное тело мужчины обнаружили возле дома №7 по улице Иртяшской. Мужчина лежал без верхней одежды и без штанов, а его ноги находились под автомобилем», — сообщается в паблике «Территория Озерск» в соцсети «ВКонтакте». В паблике также опубликованы фотографии тела мужчины, которое лежит между припаркованными автомобилями во дворе дома. По факту обнаружения трупа начата проверка. В следственном управлении СКР по Челябинской области оперативно ответить за запрос по происшествию не смогли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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