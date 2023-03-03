Труп мужчины нашли на парковке в челябинском городе

Прохожие обнаружили замерзший труп мужчины на дворовой парковке жилого дома в Озерске (Челябинская область). Об этом сообщили очевидцы.
«Сегодня утром бездыханное тело мужчины обнаружили возле дома №7 по улице Иртяшской. Мужчина лежал без верхней одежды и без штанов, а его ноги находились под автомобилем», — сообщается в паблике «Территория Озерск» в соцсети «ВКонтакте».
В паблике также опубликованы фотографии тела мужчины, которое лежит между припаркованными автомобилями во дворе дома. По факту обнаружения трупа начата проверка. В следственном управлении СКР по Челябинской области оперативно ответить за запрос по происшествию не смогли.
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