Труп мужчины нашли на парковке в челябинском городе

04 марта 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

Силовики начали проверку по факту происшествия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прохожие обнаружили замерзший труп мужчины на дворовой парковке жилого дома в Озерске (Челябинская область). Об этом сообщили очевидцы. «Сегодня утром бездыханное тело мужчины обнаружили возле дома №7 по улице Иртяшской. Мужчина лежал без верхней одежды и без штанов, а его ноги находились под автомобилем», — сообщается в паблике «Территория Озерск» в соцсети «ВКонтакте». В паблике также опубликованы фотографии тела мужчины, которое лежит между припаркованными автомобилями во дворе дома. По факту обнаружения трупа начата проверка. В следственном управлении СКР по Челябинской области оперативно ответить за запрос по происшествию не смогли.

Прохожие обнаружили замерзший труп мужчины на дворовой парковке жилого дома в Озерске (Челябинская область). Об этом сообщили очевидцы. «Сегодня утром бездыханное тело мужчины обнаружили возле дома №7 по улице Иртяшской. Мужчина лежал без верхней одежды и без штанов, а его ноги находились под автомобилем», — сообщается в паблике «Территория Озерск» в соцсети «ВКонтакте». В паблике также опубликованы фотографии тела мужчины, которое лежит между припаркованными автомобилями во дворе дома. По факту обнаружения трупа начата проверка. В следственном управлении СКР по Челябинской области оперативно ответить за запрос по происшествию не смогли.