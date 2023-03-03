03 марта 2023

Свердловская транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса из Кольцово

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Вылет рейса намечен на 4 марта в 14:00 Фото:

Свердловская транспортная прокуратура контролирует ситуацию с задержкой вылета рейса Екатеринбург — Баку из аэропорта Кольцово. Об этом сообщили на официальном telegram-канале ведомства.

«Причина задержки — позднее прибытие воздушного судна. На рейс ожидается 98 пассажиров, из них 17 несовершеннолетних. С целью недопущения нарушений прав пассажиров, осуществляется контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами», — рассказали в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Рейс IO-291 авиакомпании «ИрАэро» из Екатеринбурга в Баку задержан более чем на 16 часов. «Планируемое время вылета 14 часов 00 минут 04.03.2023», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало о задержке рейса из Екатеринбурга в Азербайджан. Вылет должен был состояться 3 марта.

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Свердловская транспортная прокуратура контролирует ситуацию с задержкой вылета рейса Екатеринбург — Баку из аэропорта Кольцово. Об этом сообщили на официальном telegram-канале ведомства. «Причина задержки — позднее прибытие воздушного судна. На рейс ожидается 98 пассажиров, из них 17 несовершеннолетних. С целью недопущения нарушений прав пассажиров, осуществляется контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами», — рассказали в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. Рейс IO-291 авиакомпании «ИрАэро» из Екатеринбурга в Баку задержан более чем на 16 часов. «Планируемое время вылета 14 часов 00 минут 04.03.2023», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о задержке рейса из Екатеринбурга в Азербайджан. Вылет должен был состояться 3 марта.
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