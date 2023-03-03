В Кольцово задержали самолет авиакомпании «ИрАэро» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту Кольцово задержали вылет самолета авиакомпании «ИрАэро» в Баку (столица Азербайджана). Самолет, согласно данным онлайн-табло аэропорта, должен был вылететь 3 марта в 22:35, теперь же вылет состоится 4 марта в 08:10.

«Рейс IO-291 из Екатеринбурга в Баку задержан в Кольцово. Вылет состоится утром 4 марта», — следует из онлайн-табло на сайте Кольцово.

Точная причина задержки рейса на сайте аэропорта не указана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании, ответ ожидается.

Рейс задержали почти на десять часов Скрин: сайт Кольцово