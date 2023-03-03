03 марта 2023

В Екатеринбурге задержали рейс в Азербайджан на 9 часов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, город екатеринбург, самолет
В Кольцово задержали самолет авиакомпании «ИрАэро» Фото:

В аэропорту Кольцово задержали вылет самолета авиакомпании «ИрАэро» в Баку (столица Азербайджана). Самолет, согласно данным онлайн-табло аэропорта, должен был вылететь 3 марта в 22:35, теперь же вылет состоится 4 марта в 08:10.

«Рейс IO-291 из Екатеринбурга в Баку задержан в Кольцово. Вылет состоится утром 4 марта», — следует из онлайн-табло на сайте Кольцово.

Точная причина задержки рейса на сайте аэропорта не указана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании, ответ ожидается.

Рейс задержали почти на десять часов
Точная причина задержки рейса неизвестна

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В аэропорту Кольцово задержали вылет самолета авиакомпании «ИрАэро» в Баку (столица Азербайджана). Самолет, согласно данным онлайн-табло аэропорта, должен был вылететь 3 марта в 22:35, теперь же вылет состоится 4 марта в 08:10. «Рейс IO-291 из Екатеринбурга в Баку задержан в Кольцово. Вылет состоится утром 4 марта», — следует из онлайн-табло на сайте Кольцово. Точная причина задержки рейса на сайте аэропорта не указана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании, ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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