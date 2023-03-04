04 марта 2023
03 марта 2023

В пермских парках 8 марта подарят цветы всем женщинам

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Акция по раздаче цветов на Алом поле. Челябинск, тюльпаны, букет, 8марта, цветы, международный женский день, весна
8 марта пермячкам подарят цветы в парках Фото:

В Международный женский день — 8 марта — в нескольких парках Перми будут дарить цветы женщинам. Для пермячек там также организуют мини-фотосессии.

«8 марта в парках пройдут мини-фотосессии „Весна тебе к лицу“ в компании театра „Custodes“. Каждая девушка сможет получить тюльпан и сфотографироваться с мимом», — указано в афише на сайте муниципального учреждения «ПермьПарк».

Праздничные акции пройдут в трех пермских парках. Получить подарок можно в саду им. В. Л. Миндовского (с 16:00 до 17:00), а также в парках «Счастье есть» (с 12:00 до 13:00) и им. А. П. Чехова (с 14:00 до 15:00).

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В Международный женский день — 8 марта — в нескольких парках Перми будут дарить цветы женщинам. Для пермячек там также организуют мини-фотосессии. «8 марта в парках пройдут мини-фотосессии „Весна тебе к лицу“ в компании театра „Custodes“. Каждая девушка сможет получить тюльпан и сфотографироваться с мимом», — указано в афише на сайте муниципального учреждения «ПермьПарк». Праздничные акции пройдут в трех пермских парках. Получить подарок можно в саду им. В. Л. Миндовского (с 16:00 до 17:00), а также в парках «Счастье есть» (с 12:00 до 13:00) и им. А. П. Чехова (с 14:00 до 15:00).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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