В пермских парках 8 марта подарят цветы всем женщинам

8 марта пермячкам подарят цветы в парках
В Международный женский день — 8 марта — в нескольких парках Перми будут дарить цветы женщинам. Для пермячек там также организуют мини-фотосессии.
«8 марта в парках пройдут мини-фотосессии „Весна тебе к лицу“ в компании театра „Custodes“. Каждая девушка сможет получить тюльпан и сфотографироваться с мимом», — указано в афише на сайте муниципального учреждения «ПермьПарк».
Праздничные акции пройдут в трех пермских парках. Получить подарок можно в саду им. В. Л. Миндовского (с 16:00 до 17:00), а также в парках «Счастье есть» (с 12:00 до 13:00) и им. А. П. Чехова (с 14:00 до 15:00).
О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.