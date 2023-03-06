Свердловчанам дадут скидку на проезд в автобусе до Екатеринбурга

Студенты из Богдановича получат скидку на проезд в автобусе до Екатеринбурга

07 марта 2023 в 06:24 Размер текста - 17 +

Студентам из Богдановича дадут скидку на проезд до Екатеринбурга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Студенты из Богдановича получат 50% скидку для проезда на автобусе в Екатеринбург и обратно. Льготный проезд будет доступен с 13 марта на маршруте №716 при предъявлении студенческого билета, сообщили в администрации уральского города. «С 13 марта ООО „Транспорт-К“ будет предоставлять 50% скидку студентам для проезда на автобусе в Екатеринбург и обратно. Чтобы воспользоваться льготным проездом, нужно предъявить студенческий билет», — пишет пресс-служба администрации Богдановича в соцсети «ВКонтакте». Маршрут №716 выполняется ежедневно. Первый рейс начинается в 5:30, уже в 7:47 автобус прибывает в Екатеринбург. Обратно автобус выезжает в Богданович в 21:44, прибывает в 23:57, сообщили в пресс-службе.

Студенты из Богдановича получат 50% скидку для проезда на автобусе в Екатеринбург и обратно. Льготный проезд будет доступен с 13 марта на маршруте №716 при предъявлении студенческого билета, сообщили в администрации уральского города. «С 13 марта ООО „Транспорт-К“ будет предоставлять 50% скидку студентам для проезда на автобусе в Екатеринбург и обратно. Чтобы воспользоваться льготным проездом, нужно предъявить студенческий билет», — пишет пресс-служба администрации Богдановича в соцсети «ВКонтакте». Маршрут №716 выполняется ежедневно. Первый рейс начинается в 5:30, уже в 7:47 автобус прибывает в Екатеринбург. Обратно автобус выезжает в Богданович в 21:44, прибывает в 23:57, сообщили в пресс-службе.