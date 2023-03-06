В Свердловской области растет спрос на учителей

07 марта 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

В регионе увеличилась потребность в учителях на 11% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области увеличилась потребность в учителях. Такими данными с корреспондентом URA.RU поделилась федеральная IT-компания «Зарплата.ру». «По данным исследовательского центра „Зарплата.ру“ за февраль, по отношению к январю в Свердловской области увеличилась потребность в учителях (+11% вакансий). Среди педагогов работодателям чаще всего нужны учителя начальных классов, репетиторы (в основном по математике, но здесь сильно влияние онлайн-школ, которые ищут кандидатов по всем регионам), учитель русского языка и литературы», — сказано в сообщении. Свердловские педагоги отдают предпочтение частным школам. «С учетом предложения онлайн-школ медианная зарплата учителей составляет 35 000 рублей, без их влияния — 32 000. Соискательский топ по откликам: учитель начальных классов, педагог дополнительного образования, преподаватель английского языка, педагог-психолог. Интересно, что кандидаты охотней откликаются на вакансии частных/онлайн школ. Количество откликов на 37% превышает количество откликов на вакансии от государственных», — поделились данными в федеральной IT-компании. Ранее URA.RU сообщало, что свердловским врачам на треть подняли зарплаты. Например, зарплаты рентгенологов в регионе выросли на 30%.

В Свердловской области увеличилась потребность в учителях. Такими данными с корреспондентом URA.RU поделилась федеральная IT-компания «Зарплата.ру». «По данным исследовательского центра „Зарплата.ру“ за февраль, по отношению к январю в Свердловской области увеличилась потребность в учителях (+11% вакансий). Среди педагогов работодателям чаще всего нужны учителя начальных классов, репетиторы (в основном по математике, но здесь сильно влияние онлайн-школ, которые ищут кандидатов по всем регионам), учитель русского языка и литературы», — сказано в сообщении. Свердловские педагоги отдают предпочтение частным школам. «С учетом предложения онлайн-школ медианная зарплата учителей составляет 35 000 рублей, без их влияния — 32 000. Соискательский топ по откликам: учитель начальных классов, педагог дополнительного образования, преподаватель английского языка, педагог-психолог. Интересно, что кандидаты охотней откликаются на вакансии частных/онлайн школ. Количество откликов на 37% превышает количество откликов на вакансии от государственных», — поделились данными в федеральной IT-компании. Ранее URA.RU сообщало, что свердловским врачам на треть подняли зарплаты. Например, зарплаты рентгенологов в регионе выросли на 30%.