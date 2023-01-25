Свердловским врачам на треть подняли зарплаты

Зарплаты рентгенологов в Свердловской области выросли на 30%

26 января 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

Врачам-рентгенологам повысили зарплаты на 30% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Зарплаты рентгенологов в Свердловской области за последние полгода повысились на 30%. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали аналитики рекрутинг-платформы «Зарплата.ру». «Аналитики проанализировали динамику заработных плат свердловских врачей. Самый динамичный рост заработной платы у рентгенологов — +30% (с 46 000 до 60 000 рублей)», — сказано в сообщении. Также подъем зарплат наблюдается у других медицинских специалистов. «Небольшой прирост наблюдается у оториноларинголов (+4%) и хирургов (+5%). В период с июля 2022 по начало января 2023 медианная зарплата терапевтов общей практики выросла на 14,5% (с 52 500 до 60 000), а у участковых терапевтов — на 10%», — отметили аналитики рекрутинг-платформы. Ранее URA.RU писало, что зарплаты свердловских инфекционистов снизились на 30%. Кроме инфекционистов зарплаты урезали неврологам.

Зарплаты рентгенологов в Свердловской области за последние полгода повысились на 30%. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали аналитики рекрутинг-платформы «Зарплата.ру». «Аналитики проанализировали динамику заработных плат свердловских врачей. Самый динамичный рост заработной платы у рентгенологов — +30% (с 46 000 до 60 000 рублей)», — сказано в сообщении. Также подъем зарплат наблюдается у других медицинских специалистов. «Небольшой прирост наблюдается у оториноларинголов (+4%) и хирургов (+5%). В период с июля 2022 по начало января 2023 медианная зарплата терапевтов общей практики выросла на 14,5% (с 52 500 до 60 000), а у участковых терапевтов — на 10%», — отметили аналитики рекрутинг-платформы. Ранее URA.RU писало, что зарплаты свердловских инфекционистов снизились на 30%. Кроме инфекционистов зарплаты урезали неврологам.