Свердловские коммунисты пожаловались прокурору на отмену «ночного» тарифа. Документ

07 марта 2023 в 13:12 Размер текста - 17 +

Ивачев считает, что нарушение допустила и Федеральная антимонопольная служба Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фракция КПРФ в Законодательном собрании Свердловской области направила обращение в региональную прокуратуру, в котором просит проверить правомерность решения Региональной энергетической комиссии. Ранее РЭК заявили, что отменяют «ночной» тариф в выходные и праздничные дни. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил лидер фракции КПРФ Александр Ивачев. «Мы обратились к Б. А. Крылову в связи с тем, что только у прокуратуры есть право представлять в суде интересы неопределенного круга лиц. Надеемся, что вмешательство надзорного органа через суд восстановит права граждан и заставит чиновников из Региональной энергетической комиссии строго соблюдать требования нормативных актов», — написал Ивачев. Ивачев и его коллеги считают, что отмена тарифа привела к росту цен, который отражается на потребителях. «Региональной энергетической комиссией нарушен абзац 5 пункта 70 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178» — указано в обращении депутатов. Ранее Ивачев заявил, что Федеральная антимонопольная служба допустила нарушения в решении свердловской РЭК об изменении ночных тарифов на электроэнергию. По словам лидера фракции КПРФ, ФАС говорит о том, что РЭК приняла решение об отмене тарифа по собственной инициативе. Это обращение депутаты направили в областную прокуратуру Фото: личная страница Александра Ивачева Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фракция КПРФ в Законодательном собрании Свердловской области направила обращение в региональную прокуратуру, в котором просит проверить правомерность решения Региональной энергетической комиссии. Ранее РЭК заявили, что отменяют «ночной» тариф в выходные и праздничные дни. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил лидер фракции КПРФ Александр Ивачев. «Мы обратились к Б. А. Крылову в связи с тем, что только у прокуратуры есть право представлять в суде интересы неопределенного круга лиц. Надеемся, что вмешательство надзорного органа через суд восстановит права граждан и заставит чиновников из Региональной энергетической комиссии строго соблюдать требования нормативных актов», — написал Ивачев. Ивачев и его коллеги считают, что отмена тарифа привела к росту цен, который отражается на потребителях. «Региональной энергетической комиссией нарушен абзац 5 пункта 70 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178» — указано в обращении депутатов. Ранее Ивачев заявил, что Федеральная антимонопольная служба допустила нарушения в решении свердловской РЭК об изменении ночных тарифов на электроэнергию. По словам лидера фракции КПРФ, ФАС говорит о том, что РЭК приняла решение об отмене тарифа по собственной инициативе.