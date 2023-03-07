Для екатеринбуржцев нашли новый способ заработка на недвижимости

Екатеринбуржцам посоветовали сдавать в аренду парковочные места

07 марта 2023 в 20:40 Размер текста - 17 +

Также в Екатеринбурге выгодно инвестировать в однокомнатные квартиры, считает Артем Минаев Фото: Размик Закарян © URA.RU Коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость — Урал» Артем Минаев посоветовал жителям Екатеринбурга инвестировать средства в парковочные места. Своим мнением он поделился в беседе с корреспондентом URA.RU. «В Екатеринбурге присутствует повышенный спрос на машинные места в готовых паркингах. Если сравнивать сдачу в аренду такого места и квартиры, то в первом случае процент доходности будет выше при одних и тех же вложениях. Плюсом не придется вкладываться в меблировку или ремонт», — сказал Артем Минаев. Несмотря на это, он отметил, что однокомнатные квартиры также пользуются хорошим спросом. «В прошлом году, если посмотреть в целом по рынку, на их долю пришлось 40% продаж. Поэтому инвестирование в такой тип недвижимости тоже имеет место», — считает собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге снизились цены за квадратный метр в квартирах на вторичном рынке на 0,38%. В топе городов России по этому показателю столица Урала оказалась на седьмом месте.

Коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость — Урал» Артем Минаев посоветовал жителям Екатеринбурга инвестировать средства в парковочные места. Своим мнением он поделился в беседе с корреспондентом URA.RU. «В Екатеринбурге присутствует повышенный спрос на машинные места в готовых паркингах. Если сравнивать сдачу в аренду такого места и квартиры, то в первом случае процент доходности будет выше при одних и тех же вложениях. Плюсом не придется вкладываться в меблировку или ремонт», — сказал Артем Минаев. Несмотря на это, он отметил, что однокомнатные квартиры также пользуются хорошим спросом. «В прошлом году, если посмотреть в целом по рынку, на их долю пришлось 40% продаж. Поэтому инвестирование в такой тип недвижимости тоже имеет место», — считает собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге снизились цены за квадратный метр в квартирах на вторичном рынке на 0,38%. В топе городов России по этому показателю столица Урала оказалась на седьмом месте.