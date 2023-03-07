Литва и Германия усилят восточный фланг НАТО истребителями

Литва и Германия договорились усилить восточный фланг НАТО дополнительными средствами противовоздушной обороны (ПВО) и истребителями. Об этом заявил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.
«Мы с Германией договорились <…> усилить противовоздушную оборону восточного фланга НАТО <…> не только дополнительными истребителями союзных стран, но и средств ПВО», — сказал Арвидас Анушаускас во время пресс-конференции с немецким коллегой Борисом Писториусом в Вильнюсе. Трансляцию встречи вел портал LRT.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал Запад нарушить «красные линии» по Украине и отправлять больше вооружения Киеву. Также сообщалось, что Литва передаст Украине почти четыре десятка зенитных орудий, передает Life. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уточнял, что США принуждают страны Европы финансировать украинский конфликт, пишет MK.RU.
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Литва и Германия договорились усилить восточный фланг НАТО дополнительными средствами противовоздушной обороны (ПВО) и истребителями. Об этом заявил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас. «Мы с Германией договорились <…> усилить противовоздушную оборону восточного фланга НАТО <…> не только дополнительными истребителями союзных стран, но и средств ПВО», — сказал Арвидас Анушаускас во время пресс-конференции с немецким коллегой Борисом Писториусом в Вильнюсе. Трансляцию встречи вел портал LRT. Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал Запад нарушить «красные линии» по Украине и отправлять больше вооружения Киеву. Также сообщалось, что Литва передаст Украине почти четыре десятка зенитных орудий, передает Life. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уточнял, что США принуждают страны Европы финансировать украинский конфликт, пишет MK.RU.