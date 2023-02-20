20 февраля 2023

Президент Литвы призвал Запад нарушить «красные линии» по Украине

Президент Литвы предложил Западу рискнуть и отправлять ВСУ больше оружия
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Гитанас Науседа: странам Запада пора переступить через «красные линии» по поставкам вооружения Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Запад должен переступить «красные линии» по Украине, начав отправлять ВСУ больше оружия. Такое мнение высказал президент Литвы Гитанас Науседа.

«„Красные линии“ должны быть пересечены, когда дело доходит до отправки военной поддержки в страну», — заявил Гитанас Науседа в интервью CNN. «Мое послание таково: не тратьте время впустую. Будьте решительны, будьте едины и принимайте решения как можно быстрее», — обратился он к представителям западных стран.

Ранее американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд говорила о том, что возможные поставки вооружения в Россию со стороны Китая будут означать «красную линию» для США. По ее словам, власти США приветствуют слова китайских властей о намерении добиться мира на Украине, но возможное решение о поставках китайского вооружения российской армии будет иметь последствия.

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Запад должен переступить «красные линии» по Украине, начав отправлять ВСУ больше оружия. Такое мнение высказал президент Литвы Гитанас Науседа. «„Красные линии“ должны быть пересечены, когда дело доходит до отправки военной поддержки в страну», — заявил Гитанас Науседа в интервью CNN. «Мое послание таково: не тратьте время впустую. Будьте решительны, будьте едины и принимайте решения как можно быстрее», — обратился он к представителям западных стран. Ранее американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд говорила о том, что возможные поставки вооружения в Россию со стороны Китая будут означать «красную линию» для США. По ее словам, власти США приветствуют слова китайских властей о намерении добиться мира на Украине, но возможное решение о поставках китайского вооружения российской армии будет иметь последствия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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