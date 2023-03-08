Челябинская прокуратура взяла на контроль смерть водителя и ребенка в ДТП

09 марта 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

Нарушение правил движения повлекло смерть десятилетней пассажирки Mazda и водителя ВАЗ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Агаповского района Челябинской области взяла на контроль дело о ДТП на дороге «Агаповка-Магнитный-Субутак», в котором погибли ребенок и водитель. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «8 марта в 16:50 на четвертом км „Агаповка-Магнитный-Субутак“ Mazda 3 столкнулась с ВАЗ 2110. По данному факту в СО ОМВД по Агаповскому району возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой Агаповского района на контроль», — уточнили в ведомстве. Иномаркой управляла 35-летняя жительница Магнитогорска. С ней находились девочка десяти лет, которая скончалась на месте, и мальчик семи лет. Ребенка доставили в больницу с повреждениями. Управляющая ВАЗ 2110 21-летняя жительница Магнитогорска скончалась в карете скорой помощи.

Прокуратура Агаповского района Челябинской области взяла на контроль дело о ДТП на дороге «Агаповка-Магнитный-Субутак», в котором погибли ребенок и водитель. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «8 марта в 16:50 на четвертом км „Агаповка-Магнитный-Субутак“ Mazda 3 столкнулась с ВАЗ 2110. По данному факту в СО ОМВД по Агаповскому району возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой Агаповского района на контроль», — уточнили в ведомстве. Иномаркой управляла 35-летняя жительница Магнитогорска. С ней находились девочка десяти лет, которая скончалась на месте, и мальчик семи лет. Ребенка доставили в больницу с повреждениями. Управляющая ВАЗ 2110 21-летняя жительница Магнитогорска скончалась в карете скорой помощи.