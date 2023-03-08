08 марта 2023

В Пермском крае детский дом отсудил миллионы за сгоревший спортзал

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар памятника архитектуры по ул. Семакова 8. Тюмень, мчс, дым, пожар, огонь, тушение пожара, пожарная лестница
Спортзал детдома серьезно пострадал из-за пожара в соседнем здании Фото:

В Пермском крае суд обязал собственника нежилого здания выплатить более двух миллионов рублей центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей города Краснокамска. Администрация учреждения требовала взыскать средства на проведение ремонта в своем спортзале, который пострадал в результате пожара, случившегося в соседнем здании. Суд иск удовлетворил.

«В декабре 2021 года в здании, принадлежащем на праве собственности ответчику, произошел пожар, в результате которого пострадало пристроенное здание спортзала, принадлежащее центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей города Краснокамска. Для устранения последствий требуется проведение ремонта. Истец считает, что вред должен возместить собственник здания, в котором произошел пожар. Решением суда с ответчика взыскан материальный ущерб в сумме 2,1 млн рублей», — сообщается на сайте Кунгурского городского суда.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермячка отсудила у местной фирмы более 300 тысяч рублей за некачественный ремонт. Подрядчик нарушил сроки, прописанные в договоре, и сэкономил на работах.

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В Пермском крае суд обязал собственника нежилого здания выплатить более двух миллионов рублей центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей города Краснокамска. Администрация учреждения требовала взыскать средства на проведение ремонта в своем спортзале, который пострадал в результате пожара, случившегося в соседнем здании. Суд иск удовлетворил. «В декабре 2021 года в здании, принадлежащем на праве собственности ответчику, произошел пожар, в результате которого пострадало пристроенное здание спортзала, принадлежащее центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей города Краснокамска. Для устранения последствий требуется проведение ремонта. Истец считает, что вред должен возместить собственник здания, в котором произошел пожар. Решением суда с ответчика взыскан материальный ущерб в сумме 2,1 млн рублей», — сообщается на сайте Кунгурского городского суда. Ранее URA.RU рассказывало, что пермячка отсудила у местной фирмы более 300 тысяч рублей за некачественный ремонт. Подрядчик нарушил сроки, прописанные в договоре, и сэкономил на работах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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