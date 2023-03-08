В Пермском крае детский дом отсудил миллионы за сгоревший спортзал

09 марта 2023 в 17:48 Размер текста - 17 +

Спортзал детдома серьезно пострадал из-за пожара в соседнем здании Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Пермском крае суд обязал собственника нежилого здания выплатить более двух миллионов рублей центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей города Краснокамска. Администрация учреждения требовала взыскать средства на проведение ремонта в своем спортзале, который пострадал в результате пожара, случившегося в соседнем здании. Суд иск удовлетворил. «В декабре 2021 года в здании, принадлежащем на праве собственности ответчику, произошел пожар, в результате которого пострадало пристроенное здание спортзала, принадлежащее центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей города Краснокамска. Для устранения последствий требуется проведение ремонта. Истец считает, что вред должен возместить собственник здания, в котором произошел пожар. Решением суда с ответчика взыскан материальный ущерб в сумме 2,1 млн рублей», — сообщается на сайте Кунгурского городского суда. Ранее URA.RU рассказывало, что пермячка отсудила у местной фирмы более 300 тысяч рублей за некачественный ремонт. Подрядчик нарушил сроки, прописанные в договоре, и сэкономил на работах.

В Пермском крае суд обязал собственника нежилого здания выплатить более двух миллионов рублей центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей города Краснокамска. Администрация учреждения требовала взыскать средства на проведение ремонта в своем спортзале, который пострадал в результате пожара, случившегося в соседнем здании. Суд иск удовлетворил. «В декабре 2021 года в здании, принадлежащем на праве собственности ответчику, произошел пожар, в результате которого пострадало пристроенное здание спортзала, принадлежащее центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей города Краснокамска. Для устранения последствий требуется проведение ремонта. Истец считает, что вред должен возместить собственник здания, в котором произошел пожар. Решением суда с ответчика взыскан материальный ущерб в сумме 2,1 млн рублей», — сообщается на сайте Кунгурского городского суда. Ранее URA.RU рассказывало, что пермячка отсудила у местной фирмы более 300 тысяч рублей за некачественный ремонт. Подрядчик нарушил сроки, прописанные в договоре, и сэкономил на работах.