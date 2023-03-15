Уралмашевцам затруднили попадание в новую думу Екатеринбурга

15 марта 2023 в 21:20 Размер текста - 17 +

Вероятно, ради переизбрания Александру Колесникову придется стать единороссом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уралмашевской бизнес-группе затруднили переизбрание в думу Екатеринбурга. В нынешнем созыве команда представлена пятью депутатами. Всех их хотели выдвинуть на сентябрьские выборы по одномандатным округам в разных районах города. Причем подготовленная мэрией (но еще не утвержденная) нарезка округов располагает к тому, чтобы кандидатов у «Уралмаша» было даже не пять, а больше. Но в результате, скорее всего, «Уралмашу» не отдадут и пяти округов, рассказал URA.RU источник, знакомый с содержанием разговора мэра Алексея Орлова с губернатором Евгением Куйвашевым. Незыблемы на текущий момент лишь позиции Алексея Вихарева (планирует занять округ №19) и Александра Колесникова (округ №7). Также высока вероятность, что Михаилу Вечкензину позволят переизбраться в округе №15. Новость по теме Куйвашев почистил предвыборный список мэра Екатеринбурга Дмитрия Николаева (ЛДПР) называют основным претендентом на новый округ №20 (Орджоникидзевский и Кировский районы), но после встречи Орлова с Куйвашевым «что-то поменялось». Возможно, предполагает собеседник, для Николаева, как и для депутата Алексея Мещерякова («Единая Россия»), придется искать проходные места в партсписках — причем в условиях грядущего сокращения общего числа «списочных» мест в думе с 18 до 10.

Уралмашевской бизнес-группе затруднили переизбрание в думу Екатеринбурга. В нынешнем созыве команда представлена пятью депутатами. Всех их хотели выдвинуть на сентябрьские выборы по одномандатным округам в разных районах города. Причем подготовленная мэрией (но еще не утвержденная) нарезка округов располагает к тому, чтобы кандидатов у «Уралмаша» было даже не пять, а больше. Но в результате, скорее всего, «Уралмашу» не отдадут и пяти округов, рассказал URA.RU источник, знакомый с содержанием разговора мэра Алексея Орлова с губернатором Евгением Куйвашевым. Незыблемы на текущий момент лишь позиции Алексея Вихарева (планирует занять округ №19) и Александра Колесникова (округ №7). Также высока вероятность, что Михаилу Вечкензину позволят переизбраться в округе №15. Дмитрия Николаева (ЛДПР) называют основным претендентом на новый округ №20 (Орджоникидзевский и Кировский районы), но после встречи Орлова с Куйвашевым «что-то поменялось». Возможно, предполагает собеседник, для Николаева, как и для депутата Алексея Мещерякова («Единая Россия»), придется искать проходные места в партсписках — причем в условиях грядущего сокращения общего числа «списочных» мест в думе с 18 до 10.