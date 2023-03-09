В Челябинске 10 марта приступили к ремонту городских дорог. Дорожники начали с заделки ям холодной асфальтобетонной смесью. Об этом рассказала мэр Наталья Котова в социальных сетях.
«С сегодняшнего дня, 10 марта, начались комиссионные обследования и ремонт улично-дорожной сети города. Полноценные дорожные работы начнутся, когда установятся стабильные плюсовые температуры. Пока подрядчики устраняют дефекты с помощью холодной асфальтобетонной смеси», — сообщила Котова в своем telegram-канале.
Котова добавила, что быстрый ямочный ремонт — временная мера до начала полноценных работ. Это позволит избежать опасных, аварийных ситуаций на дороге.
Ремонт дорог в городе начали с заделки ям
Фото: telegram-канал Натальи Котовой
Подрядчик начал заделывает ямы холодной асфальтобетонной смесью
Фото: telegram-канал Натальи Котовой
Полноценный ремонт дорог начнут при наступлении устойчивых плюсовых температур
В Челябинске 10 марта приступили к ремонту городских дорог. Дорожники начали с заделки ям холодной асфальтобетонной смесью. Об этом рассказала мэр Наталья Котова в социальных сетях. «С сегодняшнего дня, 10 марта, начались комиссионные обследования и ремонт улично-дорожной сети города. Полноценные дорожные работы начнутся, когда установятся стабильные плюсовые температуры. Пока подрядчики устраняют дефекты с помощью холодной асфальтобетонной смеси», — сообщила Котова в своем telegram-канале. Котова добавила, что быстрый ямочный ремонт — временная мера до начала полноценных работ. Это позволит избежать опасных, аварийных ситуаций на дороге.