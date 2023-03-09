В Челябинске приступили к ремонту дорог. Фото

10 марта 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Ремонтные работы подрядчики начали с устранения ям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске 10 марта приступили к ремонту городских дорог. Дорожники начали с заделки ям холодной асфальтобетонной смесью. Об этом рассказала мэр Наталья Котова в социальных сетях. «С сегодняшнего дня, 10 марта, начались комиссионные обследования и ремонт улично-дорожной сети города. Полноценные дорожные работы начнутся, когда установятся стабильные плюсовые температуры. Пока подрядчики устраняют дефекты с помощью холодной асфальтобетонной смеси», — сообщила Котова в своем telegram-канале. Котова добавила, что быстрый ямочный ремонт — временная мера до начала полноценных работ. Это позволит избежать опасных, аварийных ситуаций на дороге. Ремонт дорог в городе начали с заделки ям Фото: telegram-канал Натальи Котовой Подрядчик начал заделывает ямы холодной асфальтобетонной смесью Фото: telegram-канал Натальи Котовой Полноценный ремонт дорог начнут при наступлении устойчивых плюсовых температур Фото: telegram-канал Натальи Котовой

В Челябинске 10 марта приступили к ремонту городских дорог. Дорожники начали с заделки ям холодной асфальтобетонной смесью. Об этом рассказала мэр Наталья Котова в социальных сетях. «С сегодняшнего дня, 10 марта, начались комиссионные обследования и ремонт улично-дорожной сети города. Полноценные дорожные работы начнутся, когда установятся стабильные плюсовые температуры. Пока подрядчики устраняют дефекты с помощью холодной асфальтобетонной смеси», — сообщила Котова в своем telegram-канале. Котова добавила, что быстрый ямочный ремонт — временная мера до начала полноценных работ. Это позволит избежать опасных, аварийных ситуаций на дороге.