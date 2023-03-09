09 марта 2023

В Челябинске приступили к ремонту дорог. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы подрядчики начали с устранения ям Фото:

В Челябинске 10 марта приступили к ремонту городских дорог. Дорожники начали с заделки ям холодной асфальтобетонной смесью. Об этом рассказала мэр Наталья Котова в социальных сетях.

«С сегодняшнего дня, 10 марта, начались комиссионные обследования и ремонт улично-дорожной сети города. Полноценные дорожные работы начнутся, когда установятся стабильные плюсовые температуры. Пока подрядчики устраняют дефекты с помощью холодной асфальтобетонной смеси», — сообщила Котова в своем telegram-канале.

Котова добавила, что быстрый ямочный ремонт — временная мера до начала полноценных работ. Это позволит избежать опасных, аварийных ситуаций на дороге.

Ремонт дорог в городе начали с заделки ям
Ремонт дорог в городе начали с заделки ям
Фото:
Подрядчик начал заделывает ямы холодной асфальтобетонной смесью
Подрядчик начал заделывает ямы холодной асфальтобетонной смесью
Фото:
Полноценный ремонт дорог начнут при наступлении устойчивых плюсовых температур
Полноценный ремонт дорог начнут при наступлении устойчивых плюсовых температур
Фото:

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В Челябинске 10 марта приступили к ремонту городских дорог. Дорожники начали с заделки ям холодной асфальтобетонной смесью. Об этом рассказала мэр Наталья Котова в социальных сетях. «С сегодняшнего дня, 10 марта, начались комиссионные обследования и ремонт улично-дорожной сети города. Полноценные дорожные работы начнутся, когда установятся стабильные плюсовые температуры. Пока подрядчики устраняют дефекты с помощью холодной асфальтобетонной смеси», — сообщила Котова в своем telegram-канале. Котова добавила, что быстрый ямочный ремонт — временная мера до начала полноценных работ. Это позволит избежать опасных, аварийных ситуаций на дороге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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