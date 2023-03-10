Пятый канал выяснил детали о мужчине, столкнувшем подростка под поезд в метро

11 марта 2023 в 02:18 Размер текста - 17 +

Мужчина столкнул 15-летнего подростка под поезд на станции метро «Киевская» в Москве Фото: Сергей Русанов © URA.RU Мужчина, столкнувший 9 марта 15-летнего подростка под поезд на станции московского метро «Киевская», состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом рассказала его жена Ольга. По словам женщины, на лечение ее супруг Владимир Кизик попал после того, как пытался ее задушить. «Как мне объяснил судмедэксперт, скорее всего, это произошло одномоментно. Также, как становятся педофилами, маньяками. Что-то переклинило и пошло у человека дальше», — рассказала Кизик Пятому каналу. Женщина призналась, что ранее внимательный и заботливый муж внезапно переменился после того, как остался без работы. У Владимира началась затяжная депрессия, после чего его поставили на учет в психдиспансер и прописали лечение. Ситуация усугубилась в феврале, когда в ходе семейной ссоры Владимир поднял руку на свою супругу. После инцидента мужчину госпитализировали в психиатрическую больницу №1 им. Н. А. Алексеева. Спустя месяц Владимира перевели в дневной стационар с предполагаемым диагнозом — органическое поражение головного мозга. Ольга рассказывает, что об отправке супруга домой ее не предупредили. Вскоре стало известно, что он отправился не домой, а в поиске новой жертвы. Мужчина доехал до станции метро «Киевская», где столкнул юношу на рельсы перед приближающимся поездом. Школьник, успел спрятаться в специальный желоб на путях, а мужчину схватили пассажиры и передали правоохранителям. Теперь Владимира Кизика ждет более серьезное психическое обследование в рамках уголовного дела. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мужчина, столкнувший 9 марта 15-летнего подростка под поезд на станции московского метро «Киевская», состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом рассказала его жена Ольга. По словам женщины, на лечение ее супруг Владимир Кизик попал после того, как пытался ее задушить. «Как мне объяснил судмедэксперт, скорее всего, это произошло одномоментно. Также, как становятся педофилами, маньяками. Что-то переклинило и пошло у человека дальше», — рассказала Кизик Пятому каналу. Женщина призналась, что ранее внимательный и заботливый муж внезапно переменился после того, как остался без работы. У Владимира началась затяжная депрессия, после чего его поставили на учет в психдиспансер и прописали лечение. Ситуация усугубилась в феврале, когда в ходе семейной ссоры Владимир поднял руку на свою супругу. После инцидента мужчину госпитализировали в психиатрическую больницу №1 им. Н. А. Алексеева. Спустя месяц Владимира перевели в дневной стационар с предполагаемым диагнозом — органическое поражение головного мозга. Ольга рассказывает, что об отправке супруга домой ее не предупредили. Вскоре стало известно, что он отправился не домой, а в поиске новой жертвы. Мужчина доехал до станции метро «Киевская», где столкнул юношу на рельсы перед приближающимся поездом. Школьник, успел спрятаться в специальный желоб на путях, а мужчину схватили пассажиры и передали правоохранителям. Теперь Владимира Кизика ждет более серьезное психическое обследование в рамках уголовного дела.