Свердловский депутат Госдумы предложила Зеленскому покрасить бойцов ВСУ в темнокожих

11 марта 2023 в 23:26 Размер текста - 17 +

Жанна Рябцева «подсказала» Зеленскому, что нужно сделать, чтобы выступить на «Оскаре» Фото: Официальный сайт президента Украины Чтобы президент Украины Владимир Зеленский смог выступить на премии «Оскар», нужно покрасить солдат ВСУ в темнокожих. Такое предложение выдвинула депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева в ответ на заявление продюсера «Оскара» Уилла Пэкера, который отказал украинскому лидеру в выступлении на мероприятии. «Зеленский требует дать ему выступить на вручении премии „Оскар“. Однако ему отказали в этом из-за проблемы темнокожих. Судя по всему, Украину ждет дефицит гуталина, поскольку славу Зеленский любит, общаться с голливудскими звездами тоже, проще перекрасить ВСУ в темнокожих», — написала Рябцева в telegram-канале. Владимиру Зеленскому второй год подряд не дали выступить на церемонии вручения «Оскара», сообщает издание Variety. Продюсер премии Уилл Пэкер выразил обеспокоенность тем, что конфликт России и Украины заслужил внимание в Голливуде из-за того, что жертвы — «белые», в то время как «войны с участием небелых людей игнорируются», пишет газета Bild.

Чтобы президент Украины Владимир Зеленский смог выступить на премии «Оскар», нужно покрасить солдат ВСУ в темнокожих. Такое предложение выдвинула депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева в ответ на заявление продюсера «Оскара» Уилла Пэкера, который отказал украинскому лидеру в выступлении на мероприятии. «Зеленский требует дать ему выступить на вручении премии „Оскар“. Однако ему отказали в этом из-за проблемы темнокожих. Судя по всему, Украину ждет дефицит гуталина, поскольку славу Зеленский любит, общаться с голливудскими звездами тоже, проще перекрасить ВСУ в темнокожих», — написала Рябцева в telegram-канале. Владимиру Зеленскому второй год подряд не дали выступить на церемонии вручения «Оскара», сообщает издание Variety. Продюсер премии Уилл Пэкер выразил обеспокоенность тем, что конфликт России и Украины заслужил внимание в Голливуде из-за того, что жертвы — «белые», в то время как «войны с участием небелых людей игнорируются», пишет газета Bild.