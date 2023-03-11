11 марта 2023
10 марта 2023

Челябинцы передали на передовую стиральные машинки

© Служба новостей «URA.RU»
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Наро-Фоминский центр подготовки армейских поваров. Москва, армия, военные, стирка, снабжение, прачечная, стиральная машина, таз, экипировка, мобилизованные, материально-техническое обеспечение, стиралка
Жители Трехгорного и Усть-Катава собрали средства на стиральные машинки для бойцов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Волонтеры их Трехгорного, Усть-Катава, Катав-Ивановска и Юрюзани (Челябинская область) доставили в зону спецоперации посылки для военнослужащих, в которых были стиральные машинки. Об этом они сообщили в соцсетях.

«Привезли посылки нашим землякам! Постарались собрать все необходимые в солдатском быту вещи. Привезли им даже стиральные машинки, которые передали жители Трехгорного, Усть-Катава», — сообщается в паблике «Помощь воинам СВО Трехгорный» в соцсети «ВКонтакте».

С началом спецоперации во всех регионах стартовал сбор посылок военнослужащим. На передовую уже традиционно отправляют продукты питания и теплые вещи, а также детские письма. Недавно волонтеры из Копейска отправили на фронт теплую палатку, поскольку прежняя сгорела со всеми вещами.

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Волонтеры их Трехгорного, Усть-Катава, Катав-Ивановска и Юрюзани (Челябинская область) доставили в зону спецоперации посылки для военнослужащих, в которых были стиральные машинки. Об этом они сообщили в соцсетях. «Привезли посылки нашим землякам! Постарались собрать все необходимые в солдатском быту вещи. Привезли им даже стиральные машинки, которые передали жители Трехгорного, Усть-Катава», — сообщается в паблике «Помощь воинам СВО Трехгорный» в соцсети «ВКонтакте». С началом спецоперации во всех регионах стартовал сбор посылок военнослужащим. На передовую уже традиционно отправляют продукты питания и теплые вещи, а также детские письма. Недавно волонтеры из Копейска отправили на фронт теплую палатку, поскольку прежняя сгорела со всеми вещами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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