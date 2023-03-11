Челябинцы передали на передовую стиральные машинки

12 марта 2023 в 22:31 Размер текста - 17 +

Жители Трехгорного и Усть-Катава собрали средства на стиральные машинки для бойцов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Волонтеры их Трехгорного, Усть-Катава, Катав-Ивановска и Юрюзани (Челябинская область) доставили в зону спецоперации посылки для военнослужащих, в которых были стиральные машинки. Об этом они сообщили в соцсетях. «Привезли посылки нашим землякам! Постарались собрать все необходимые в солдатском быту вещи. Привезли им даже стиральные машинки, которые передали жители Трехгорного, Усть-Катава», — сообщается в паблике «Помощь воинам СВО Трехгорный» в соцсети «ВКонтакте». С началом спецоперации во всех регионах стартовал сбор посылок военнослужащим. На передовую уже традиционно отправляют продукты питания и теплые вещи, а также детские письма. Недавно волонтеры из Копейска отправили на фронт теплую палатку, поскольку прежняя сгорела со всеми вещами.

Волонтеры их Трехгорного, Усть-Катава, Катав-Ивановска и Юрюзани (Челябинская область) доставили в зону спецоперации посылки для военнослужащих, в которых были стиральные машинки. Об этом они сообщили в соцсетях. «Привезли посылки нашим землякам! Постарались собрать все необходимые в солдатском быту вещи. Привезли им даже стиральные машинки, которые передали жители Трехгорного, Усть-Катава», — сообщается в паблике «Помощь воинам СВО Трехгорный» в соцсети «ВКонтакте». С началом спецоперации во всех регионах стартовал сбор посылок военнослужащим. На передовую уже традиционно отправляют продукты питания и теплые вещи, а также детские письма. Недавно волонтеры из Копейска отправили на фронт теплую палатку, поскольку прежняя сгорела со всеми вещами.