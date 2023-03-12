Суд заставил екатеринбурженку лечить 8-летнюю дочь от ВИЧ

Врачи и суд встали на сторону ребенка с серьезным диагнозом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге представители одной из больниц обратились в Верх-Исетский суд с иском об обеспечении ребенка приемом необходимых препаратов. Восьмилетняя девочка имеет ВИЧ-статус, однако мать отказывалась давать ей лекарства. Суд встал на сторону больницы, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Как сообщает ведомство, у ребенка «было диагностировано заболевание, представляющее опасность для окружающих». При этом 37-летняя мать полностью отказалась от медицинского вмешательства в отношении дочери. Интересы ребенка, чья жизнь оказалась в опасности, в суде представлял прокурор.

«В судебном заседании прокурором дано заключение о необходимости удовлетворения исковых требований в целях сохранения жизни и здоровья ребенка, предупреждения тяжелых заболеваний и летального исхода», — говорится в сообщении прокуратуры. Также было учтено соблюдение санитарно-эпидемиологического режима и «предупреждение дальнейшего распространения социально значимого заболевания, представляющего опасность для окружающих».

Верх-Исетский суд удовлетворил требования больницы. Теперь женщина должна обеспечить своего ребенку приемом необходимых лекарств, пока ему не исполнится 15 лет.

Ранее аналогичный судебный процесс прошел в другом уральском регионе. В Тюмени ВИЧ-инфицированная мать в 2020 году родила ребенка, но отказывалась обследовать малыша и игнорировала визиты к врачам. В итоге суд заставил женщину лечить своего сына.