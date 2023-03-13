Пьяная пермячка избила престарелую пенсионерку, за которой ухаживала

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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Курган, рация, машина полиции, полиция
Нападавшей назначили условный срок Фото:

Жительница Чусового (Пермский край) побила престарелую женщину, за которой она ухаживала. Пермячка нанесла вред здоровью средней тяжести. Подробности сообщили в пресс-службе Чусовского городского суда Пермского края.

«Приговором суда установлено, что жительница Чусовского городского округа Пермского края осуществляла уход за престарелой потерпевшей, которая в силу своего возраста и физического состояния здоровья находилась в беспомощном состоянии и не могла оказать активного сопротивления. После употребления спиртных напитков женщина нанесла пенсионерке не менее трех ударов по голове и лицу», — указано в пресс-релизе.

Рассмотрев дело, суд назначил женщине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. Однако наказание решили назначить условно с испытательным сроком в полтора года.

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Жительница Чусового (Пермский край) побила престарелую женщину, за которой она ухаживала. Пермячка нанесла вред здоровью средней тяжести. Подробности сообщили в пресс-службе Чусовского городского суда Пермского края. «Приговором суда установлено, что жительница Чусовского городского округа Пермского края осуществляла уход за престарелой потерпевшей, которая в силу своего возраста и физического состояния здоровья находилась в беспомощном состоянии и не могла оказать активного сопротивления. После употребления спиртных напитков женщина нанесла пенсионерке не менее трех ударов по голове и лицу», — указано в пресс-релизе. Рассмотрев дело, суд назначил женщине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. Однако наказание решили назначить условно с испытательным сроком в полтора года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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