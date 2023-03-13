Пьяная пермячка избила престарелую пенсионерку, за которой ухаживала

Нападавшей назначили условный срок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Чусового (Пермский край) побила престарелую женщину, за которой она ухаживала. Пермячка нанесла вред здоровью средней тяжести. Подробности сообщили в пресс-службе Чусовского городского суда Пермского края.

«Приговором суда установлено, что жительница Чусовского городского округа Пермского края осуществляла уход за престарелой потерпевшей, которая в силу своего возраста и физического состояния здоровья находилась в беспомощном состоянии и не могла оказать активного сопротивления. После употребления спиртных напитков женщина нанесла пенсионерке не менее трех ударов по голове и лицу», — указано в пресс-релизе.

Рассмотрев дело, суд назначил женщине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. Однако наказание решили назначить условно с испытательным сроком в полтора года.