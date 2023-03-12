Жена челябинского губернатора привезла в школу к сыну письмо с фронта

Ирина Текслер рассказала, что военные рисунками из детских писем украшают блиндажи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жена челябинского губернатора Ирина Текслер после поездки в зону СВО привезла в школу, где учится ее сын, письмо с фронта. Об этом супруга губернатора рассказала в соцсетях.

«Я рассказывала о том, что вместе с гуманитарной помощью мы отвозили на Донбасс письма школьников. По возвращении я приехала в гимназию №80 Челябинска, где собрались два класса 4-й параллели, которые как раз и доверили нам свои письма, и мы провели „разговоры о важном“. Один из военнослужащих, Марат, лично написал ответное письмо Глебу, ученику 4-2 класса, и мы его все вместе прочитали. Очень трогательное письмо о жизни там, за ленточкой, о том, как бойцы скучают по своим семьям и детям. Как рядом раздаются взрывы и слышны залпы орудий, и как их согревают весточки с родной уральской земли. И как благодарны школьникам за письма поддержки», — сообщила Текслер.

Как написала жена губернатора, дети расспрашивая о поездке, задавали ей много вопросов. Она рассказывала, как важны письма, поддержка, и что солдаты рисунками из писем украшают блиндажи и другие свои временные жилища.

В начале марта первая леди региона побывала в зоне СВО, доставив вместе с другими волонтерами помощь для военных и письма школьников. О своей поездке Ирина Текслер рассказала в соцсетях сразу же после возвращения, а вскоре заказала для бойцов спецпалатки.