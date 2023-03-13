В центре Екатеринбурга Mazda снесла железное ограждение

В центре Екатеринбурга Mazda снесла несколько метров железного ограждения. Инцидент произошел на улице Сурикова.
«На Сурикова Mazda, за рулем которой была женщина, снесла металлическое ограждение. Японский автомобиль занесло после столкновения с другим автомобилем», — сообщили очевидцы ДТП Е1.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. Там сообщили, что в результате столкновения в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Кроме всего, в ведомстве призвали автовладельцев соблюдать Правила дорожного движения.
«Погодные условия оказывают существенное влияние на безопасность дорожного движения. Госавтоинспекция призывает автовладельцев соблюдать дистанцию и боковые интервалы, а также исключить обгоны. Автолюбителям, особенно не имеющим достаточного опыта вождения, следует отказаться от поездок на личном транспорте. Опасна такая погода и для пешеходов. Переходить дорогу следует только после полной остановки транспорта», — отметили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что свердловский силовик погиб во время отпуска с женой и дочерью. Причиной трагедии стало дорожно-транспортное происшествие.
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