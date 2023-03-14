Минпром: свердловские зеки поработали лучше сотрудников заводов

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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, заключенные, осужденные, зеки, зэк, швейное производство, ик10, исправительная колония10
Заключенные показывают высокие результаты предприятиях Урала Фото:

Высокую выработку свердловских осужденных оценили на предприятиях региона. Такой информацией с журналистом URA.RU поделилась руководитель отдела машиностроения и оборонно-промышленного комплекса регионального министерства промышленности и науки Любовь Аникина.

«Один из механизмов по восполнению кадрового дефицита, это привлечение труда осужденных. Мы создаем исправительные центры совместно с ГУФСИН (один в Верхней Туре, второй в Камышлове). Отмечается эффективность этой деятельности. Это не такие большие затраты на персонал. С другой стороны, профессии, которые восполняют осужденные, в некоторых случаях завод отмечает, что выработка у них больше, чем у сотрудников предприятий», — заявила Аникина.

По ее словам, в настоящее время рассматривается создание еще одного подобного центра на заводе в «Косулино» (Белоярский городской округ — прим.ред.). «Эта история показала свою эффективность», — отметила Аникина. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области к импортозамещению подключили заключенных. В мужской исправительной колонии №47 в Каменске-Уральском запустили производство стеклопакетов.

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Высокую выработку свердловских осужденных оценили на предприятиях региона. Такой информацией с журналистом URA.RU поделилась руководитель отдела машиностроения и оборонно-промышленного комплекса регионального министерства промышленности и науки Любовь Аникина. «Один из механизмов по восполнению кадрового дефицита, это привлечение труда осужденных. Мы создаем исправительные центры совместно с ГУФСИН (один в Верхней Туре, второй в Камышлове). Отмечается эффективность этой деятельности. Это не такие большие затраты на персонал. С другой стороны, профессии, которые восполняют осужденные, в некоторых случаях завод отмечает, что выработка у них больше, чем у сотрудников предприятий», — заявила Аникина. По ее словам, в настоящее время рассматривается создание еще одного подобного центра на заводе в «Косулино» (Белоярский городской округ — прим.ред.). «Эта история показала свою эффективность», — отметила Аникина. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области к импортозамещению подключили заключенных. В мужской исправительной колонии №47 в Каменске-Уральском запустили производство стеклопакетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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