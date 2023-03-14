В Екатеринбурге осудили экс-консула Сейшельских островов

Игоря Вожагова осудили на пять лет колонии общего режима за махинации с валютой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему почетному консулу Сейшельских островов Игорю Вожагову за махинации с валютой. Он проведет за решеткой пять лет. Также ему предстоит выплатить штраф — полмиллиона. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

«Октябрьский районный суд города признал Игоря Вожагова и его супругу виновными за махинации с валютой. Сотрудники силовых структур установили, что с 2016 по 2018 год обвиняемые перевели на счета иностранных компаний Чехии и Болгарии средства в евро и долларах США на сумму 116,5 млн рублей. Вожагова осудили на 5 лет заключения. Соучастницу также признали виновной. Она проведет за решеткой 3 года. Но виновной отсрочили отбывание наказания до 22 мая 2031 года. У женщины имеется ребенок, не достигший 14 лет», — отметил полковник Горелых.

Подсудимые заключали договоры между подконтрольным им туристическим агентством и заграничными компаниями. Они нелегально выводили из оборота валюту, используя для этих целей стороннюю кредитную организацию. При этом никаких реальных договоров между турагентством и людьми не составлялось. Вожагов с 2009 по 2017 год был почетным консулом Сейшельских островов.

Ранее в СМИ писали, что бывшего представителя Сейшельских Островов в Екатеринбурге будут судить за вывод валюты за рубеж. По версии следствия, он вместе с супругой вывел на счета европейских компаний иностранную валюту, прикрываясь фиктивной туристической деятельностью.