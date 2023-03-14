Пункты Wildberries в Екатеринбурге проигнорировали всероссийскую забастовку

Екатеринбургские сотрудники Wildberries проигнорировали всероссийскую забастовку, отмечая, что она проходит только в Москве, и вышли на работу. Все пункты маркетплейса в городе работают в штатном режиме. Об этом URA.RU рассказали сотрудники пунктов в центре столицы Урала.
«Работать будем в обычном режиме и продолжим в ближайшие дни. Никаких установок сверху не поступало. Забастовка проходит только в Москве. Нас это не касается», — заявил сотрудник пункта выдачи заказов Wildberries в беседе с корреспондентом URA.RU.
Ранее екатеринбургские сотрудники Wildberries устроили масштабную забастовку из-за введения 100% списаний из зарплаты за бракованный товар. Такая ситуация сложилась в центре города и на Эльмаше.
О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.