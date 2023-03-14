14 марта 2023

Пункты Wildberries в Екатеринбурге проигнорировали всероссийскую забастовку

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Екатеринбургские пункты выдачи заказов Wildberries продолжают свою работу в штатном режиме Фото:
новость из сюжета
Сотрудники Wildberries объявили забастовку

Екатеринбургские сотрудники Wildberries проигнорировали всероссийскую забастовку, отмечая, что она проходит только в Москве, и вышли на работу. Все пункты маркетплейса в городе работают в штатном режиме. Об этом URA.RU рассказали сотрудники пунктов в центре столицы Урала.

«Работать будем в обычном режиме и продолжим в ближайшие дни. Никаких установок сверху не поступало. Забастовка проходит только в Москве. Нас это не касается», — заявил сотрудник пункта выдачи заказов Wildberries в беседе с корреспондентом URA.RU.

Ранее екатеринбургские сотрудники Wildberries устроили масштабную забастовку из-за введения 100% списаний из зарплаты за бракованный товар. Такая ситуация сложилась в центре города и на Эльмаше.

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Екатеринбургские сотрудники Wildberries проигнорировали всероссийскую забастовку, отмечая, что она проходит только в Москве, и вышли на работу. Все пункты маркетплейса в городе работают в штатном режиме. Об этом URA.RU рассказали сотрудники пунктов в центре столицы Урала. «Работать будем в обычном режиме и продолжим в ближайшие дни. Никаких установок сверху не поступало. Забастовка проходит только в Москве. Нас это не касается», — заявил сотрудник пункта выдачи заказов Wildberries в беседе с корреспондентом URA.RU. Ранее екатеринбургские сотрудники Wildberries устроили масштабную забастовку из-за введения 100% списаний из зарплаты за бракованный товар. Такая ситуация сложилась в центре города и на Эльмаше.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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