Защита Ройзмана* повторно обжалует его арест

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Задержание Евгения Ройзмана и заседание в Ленинском райсуде. Екатеринбург, ройзман евгений
Ройзман пробудет в спецприемнике до 30 марта, но его защита все равно будет обжаловать решения суда Фото:

Адвокат Владислав Идамжапов планирует обжаловать решение суда апелляционной инстанции. Свердловский областной суд не стал отменять арест экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом), который отправлен за решетку на 14 суток за демонстрацию экстремистской символики. Об этом Идамжапов рассказал URA.RU.

«Нами будет отправлена жалоба на постановление и решение суда апелляционной инстанции. К сожалению, это не повлияет никаким образом на арест. Скорее всего, Евгений Вадимович будет находиться в спецприемнике для административно задержанных до 30 марта. Дальше в целях установления справедливости я продублирую запрос „ВКонтакте“ и направим жалобу дальше в суд кассационной инстанции», — отметил Идамжапов после суда.

Сегодня, 17 марта, Свердловский областной суд не стал отменять арест экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Он был задержан 16 марта из-за подозрений в публикации экстремистской символики, к которой имели доступ пользователи соцсети «ВКонтакте». Хотя сам Ройзман убеждал, что не зарегистрирован в соцсети и не имеет отношение к опубликованному видео, на котором в течение шести секунд демонстрируется логотип организации-экстремиста. Позднее Ройзман обратился к администрации «ВКонтакте», попросив удалить все аккаунты со своим именем.

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Адвокат Владислав Идамжапов планирует обжаловать решение суда апелляционной инстанции. Свердловский областной суд не стал отменять арест экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом), который отправлен за решетку на 14 суток за демонстрацию экстремистской символики. Об этом Идамжапов рассказал URA.RU. «Нами будет отправлена жалоба на постановление и решение суда апелляционной инстанции. К сожалению, это не повлияет никаким образом на арест. Скорее всего, Евгений Вадимович будет находиться в спецприемнике для административно задержанных до 30 марта. Дальше в целях установления справедливости я продублирую запрос „ВКонтакте“ и направим жалобу дальше в суд кассационной инстанции», — отметил Идамжапов после суда. Сегодня, 17 марта, Свердловский областной суд не стал отменять арест экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Он был задержан 16 марта из-за подозрений в публикации экстремистской символики, к которой имели доступ пользователи соцсети «ВКонтакте». Хотя сам Ройзман убеждал, что не зарегистрирован в соцсети и не имеет отношение к опубликованному видео, на котором в течение шести секунд демонстрируется логотип организации-экстремиста. Позднее Ройзман обратился к администрации «ВКонтакте», попросив удалить все аккаунты со своим именем. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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