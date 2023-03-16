В Курске полиция поймала преступника, которого в ХМАО искали 19 лет

17 марта 2023 в 18:36 Размер текста - 17 +

Злоумышленник совершил преступление на территории ХМАО Фото: Анна Майорова © URA.RU В Курске полиция задержала 38-летнего местного жителя, который находился в федеральном розыске 19 лет за преступление, совершенное на территории ХМАО. Telegram-канал «Полиция Югры» сообщает, что мужчину разыскивали за умышленное причинение вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. «На территории Курска задержан 38-летний гражданин, находившийся в федеральном розыске с 2004 года за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ. Его удалось поймать благодаря совместным действиям сотрудников угрозыска РФ по Курской области и УМВД Сургута», — указано в публикации. Разыскиваемого заключили под стражу. В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий удалось также поймать пятерых преступников из других регионов и четверых осужденных, сбежавших из мест заключения в ХМАО. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО задержали педофила, который приставал к второкласснице. Подозреваемый жил с девочкой в одной квартире.

В Курске полиция задержала 38-летнего местного жителя, который находился в федеральном розыске 19 лет за преступление, совершенное на территории ХМАО. Telegram-канал «Полиция Югры» сообщает, что мужчину разыскивали за умышленное причинение вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. «На территории Курска задержан 38-летний гражданин, находившийся в федеральном розыске с 2004 года за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ. Его удалось поймать благодаря совместным действиям сотрудников угрозыска РФ по Курской области и УМВД Сургута», — указано в публикации. Разыскиваемого заключили под стражу. В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий удалось также поймать пятерых преступников из других регионов и четверых осужденных, сбежавших из мест заключения в ХМАО. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО задержали педофила, который приставал к второкласснице. Подозреваемый жил с девочкой в одной квартире.