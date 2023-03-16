16 марта 2023

В Курске полиция поймала преступника, которого в ХМАО искали 19 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Злоумышленник совершил преступление на территории ХМАО Фото:

В Курске полиция задержала 38-летнего местного жителя, который находился в федеральном розыске 19 лет за преступление, совершенное на территории ХМАО. Telegram-канал «Полиция Югры» сообщает, что мужчину разыскивали за умышленное причинение вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего.

«На территории Курска задержан 38-летний гражданин, находившийся в федеральном розыске с 2004 года за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ. Его удалось поймать благодаря совместным действиям сотрудников угрозыска РФ по Курской области и УМВД Сургута», — указано в публикации.

Разыскиваемого заключили под стражу. В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий удалось также поймать пятерых преступников из других регионов и четверых осужденных, сбежавших из мест заключения в ХМАО.

Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО задержали педофила, который приставал к второкласснице. Подозреваемый жил с девочкой в одной квартире.

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В Курске полиция задержала 38-летнего местного жителя, который находился в федеральном розыске 19 лет за преступление, совершенное на территории ХМАО. Telegram-канал «Полиция Югры» сообщает, что мужчину разыскивали за умышленное причинение вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. «На территории Курска задержан 38-летний гражданин, находившийся в федеральном розыске с 2004 года за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ. Его удалось поймать благодаря совместным действиям сотрудников угрозыска РФ по Курской области и УМВД Сургута», — указано в публикации. Разыскиваемого заключили под стражу. В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий удалось также поймать пятерых преступников из других регионов и четверых осужденных, сбежавших из мест заключения в ХМАО. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО задержали педофила, который приставал к второкласснице. Подозреваемый жил с девочкой в одной квартире.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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