Челябинская епархия начала акцию «Подари солдату книгу»

18 марта 2023 в 07:32 Размер текста - 17 +

Книги в хорошем состоянии принимаются во всех храмах области до 16 апреля Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинской епархии началась акция «Подари солдату книгу». Об этом епархия сообщила на своей официальной странице в соцсети ВКонтакте. «Благодаря данной акции появится возможность сформировать или пополнить книжные собрания подразделений Министерства обороны или Росгвардии. Принимаются книги в хорошем состоянии, достойные пополнить солдатские библиотеки — например, книги о Великой Отечественной войне, художественная литература, книги христианского содержания», — рассказал руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Челябинской области протоиерей Дмитрий Егоров. Духовные и светские книги для бойцов принимаются во всех храмах Челябинской области. Акция будет продолжаться вплоть до Пасхи, которую в этом году отмечают 16 апреля. Собранную литературу отправят в воинские части и госпитали.

В Челябинской епархии началась акция «Подари солдату книгу». Об этом епархия сообщила на своей официальной странице в соцсети ВКонтакте. «Благодаря данной акции появится возможность сформировать или пополнить книжные собрания подразделений Министерства обороны или Росгвардии. Принимаются книги в хорошем состоянии, достойные пополнить солдатские библиотеки — например, книги о Великой Отечественной войне, художественная литература, книги христианского содержания», — рассказал руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Челябинской области протоиерей Дмитрий Егоров. Духовные и светские книги для бойцов принимаются во всех храмах Челябинской области. Акция будет продолжаться вплоть до Пасхи, которую в этом году отмечают 16 апреля. Собранную литературу отправят в воинские части и госпитали.