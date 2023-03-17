17 марта 2023

Челябинская епархия начала акцию «Подари солдату книгу»

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Подписание соглашения правительства Пермского края с авиакомпанией Nordwind и аэропортом Большое Савино. Пермь, книжная полка, книги российских писателей, книги алексея иванова
Книги в хорошем состоянии принимаются во всех храмах области до 16 апреля Фото:

В Челябинской епархии началась акция «Подари солдату книгу». Об этом епархия сообщила на своей официальной странице в соцсети ВКонтакте.

«Благодаря данной акции появится возможность сформировать или пополнить книжные собрания подразделений Министерства обороны или Росгвардии. Принимаются книги в хорошем состоянии, достойные пополнить солдатские библиотеки — например, книги о Великой Отечественной войне, художественная литература, книги христианского содержания», — рассказал руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Челябинской области протоиерей Дмитрий Егоров.

Духовные и светские книги для бойцов принимаются во всех храмах Челябинской области. Акция будет продолжаться вплоть до Пасхи, которую в этом году отмечают 16 апреля. Собранную литературу отправят в воинские части и госпитали.

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В Челябинской епархии началась акция «Подари солдату книгу». Об этом епархия сообщила на своей официальной странице в соцсети ВКонтакте. «Благодаря данной акции появится возможность сформировать или пополнить книжные собрания подразделений Министерства обороны или Росгвардии. Принимаются книги в хорошем состоянии, достойные пополнить солдатские библиотеки — например, книги о Великой Отечественной войне, художественная литература, книги христианского содержания», — рассказал руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Челябинской области протоиерей Дмитрий Егоров. Духовные и светские книги для бойцов принимаются во всех храмах Челябинской области. Акция будет продолжаться вплоть до Пасхи, которую в этом году отмечают 16 апреля. Собранную литературу отправят в воинские части и госпитали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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