20 марта 2023

Челябинцы пожаловались на автобус-призрак

© Служба новостей «URA.RU»
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Маршрут №510 не ходит уже три месяца, сообщили сотрудники чебаркульского автовокзала Фото:

В Челябинской области жители пожаловались на автобусный маршрут из Челябинска в Чебаркуль №510, который везде числится, но не ходит. Об этом они сообщили в социальных сетях.

«Автобус №510 не ездит, об этом сообщают сотрудники чебаркульского автовокзала. Невозможно добраться до деревень: Яраткулова, Куянбаева, Верхние Караси, Непряхино», — рассказала Ирина С. в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщила Ирина С., маршрут перестал курсировать после того, как перешел в частные руки. Корреспондент URA.RU позвонил в справочную службу чебаркульского автовокзала, где подтвердили отсутствие рейсов маршрута.

«Маршрут №510 не ходит. Уже как три месяца его нет. Когда появится неизвестно», — сообщили на автовокзале.

В справочной службе автовокзала Челябинска объяснили, что маршрут ходит по понедельникам и пятницам. Вчера, 20 марта, он был отменен, и рейс в пятницу, 24 марта, стоит под вопросом. В пресс-службе миндортранса региона пообещали дать комментарий позже.

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В Челябинской области жители пожаловались на автобусный маршрут из Челябинска в Чебаркуль №510, который везде числится, но не ходит. Об этом они сообщили в социальных сетях. «Автобус №510 не ездит, об этом сообщают сотрудники чебаркульского автовокзала. Невозможно добраться до деревень: Яраткулова, Куянбаева, Верхние Караси, Непряхино», — рассказала Ирина С. в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте». Как сообщила Ирина С., маршрут перестал курсировать после того, как перешел в частные руки. Корреспондент URA.RU позвонил в справочную службу чебаркульского автовокзала, где подтвердили отсутствие рейсов маршрута. «Маршрут №510 не ходит. Уже как три месяца его нет. Когда появится неизвестно», — сообщили на автовокзале. В справочной службе автовокзала Челябинска объяснили, что маршрут ходит по понедельникам и пятницам. Вчера, 20 марта, он был отменен, и рейс в пятницу, 24 марта, стоит под вопросом. В пресс-службе миндортранса региона пообещали дать комментарий позже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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