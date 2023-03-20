Челябинцы пожаловались на автобус-призрак

Маршрут №510 не ходит уже три месяца, сообщили сотрудники чебаркульского автовокзала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области жители пожаловались на автобусный маршрут из Челябинска в Чебаркуль №510, который везде числится, но не ходит. Об этом они сообщили в социальных сетях.

«Автобус №510 не ездит, об этом сообщают сотрудники чебаркульского автовокзала. Невозможно добраться до деревень: Яраткулова, Куянбаева, Верхние Караси, Непряхино», — рассказала Ирина С. в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщила Ирина С., маршрут перестал курсировать после того, как перешел в частные руки. Корреспондент URA.RU позвонил в справочную службу чебаркульского автовокзала, где подтвердили отсутствие рейсов маршрута.

«Маршрут №510 не ходит. Уже как три месяца его нет. Когда появится неизвестно», — сообщили на автовокзале.

В справочной службе автовокзала Челябинска объяснили, что маршрут ходит по понедельникам и пятницам. Вчера, 20 марта, он был отменен, и рейс в пятницу, 24 марта, стоит под вопросом. В пресс-службе миндортранса региона пообещали дать комментарий позже.