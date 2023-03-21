Пермские власти продлили сотрудничество с федеральным куратором 300-летия Перми

Сотрудничество с зампредом оргкомитета «Пермь-300» продлили до конца 2023 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

Власти Пермского края продлили сотрудничество с зампредом оргкомитета «Пермь-300» Натальей Галкиной. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

«Сотрудничество с Натальей Галкиной продлено до конца 2023 года. Госпожа Галкина и в проектном офисе „Пермь-300“ воздержались от комментариев», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

В июне 2022 года Наталья Галкина была назначена зампредом оргкомитета, который курирует мероприятия в рамках 300-летия Перми. Однако она провалила работу по пиару юбилея, не справившись с поставленными задачами.