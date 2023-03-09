Постпредство РФ при ООН: Запад отказывается работать с резолюцией по «Северным потокам»

10 марта 2023 в 07:25 Размер текста - 17 +

Страны Запада считают, что в расследовании по «Северным потокам» нет смысла, заявил Дмитрий Полянский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Ряд западных стран не хотят работать с проектом резолюции России по теракту на «Северных потоках», так как считают такое расследование ненужным. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Ряд стран, а именно западных стран, не хотят принимать участие в этой работе (с проектом резолюции РФ — прим. URA.RU). Они вынуждены — они присылают экспертов, но эти эксперты лишь говорят „мы не видим какой-либо потребности в такого рода расследовании“», — сказал Дмитрий Полянский в интервью американскому журналисту Джэксону Хинклу. Ранее Полянский в этом же разговоре подчеркивал, что Россия на ближайшем Совбезе ООН планирует показать секретную переписку с Данией, Швецией и Германией. Она будет касаться расследования ситуации с газопроводами. 7 марта выходили зарубежные материала, где журналисты предполагали, кто мог бы стать виновным в теракте на «Северных потоках. Авторы немецкой газеты Die Zeit нашли украинский след в подрыве газопроводов. Также Украину подозревают и авторы американской The New York Times. В ночь на 27 сентября в результате взрыва на обеих нитках «Северного потока» было зафиксировано падение давления и утечки газа. Страны начали расследование.

Ряд западных стран не хотят работать с проектом резолюции России по теракту на «Северных потоках», так как считают такое расследование ненужным. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Ряд стран, а именно западных стран, не хотят принимать участие в этой работе (с проектом резолюции РФ — прим. URA.RU). Они вынуждены — они присылают экспертов, но эти эксперты лишь говорят „мы не видим какой-либо потребности в такого рода расследовании“», — сказал Дмитрий Полянский в интервью американскому журналисту Джэксону Хинклу. Ранее Полянский в этом же разговоре подчеркивал, что Россия на ближайшем Совбезе ООН планирует показать секретную переписку с Данией, Швецией и Германией. Она будет касаться расследования ситуации с газопроводами. 7 марта выходили зарубежные материала, где журналисты предполагали, кто мог бы стать виновным в теракте на «Северных потоках. Авторы немецкой газеты Die Zeit нашли украинский след в подрыве газопроводов. Также Украину подозревают и авторы американской The New York Times. В ночь на 27 сентября в результате взрыва на обеих нитках «Северного потока» было зафиксировано падение давления и утечки газа. Страны начали расследование.