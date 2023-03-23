Средства на ремонт тротуара должен закладывать в бюджет депутат округа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мэрия Миасса Челябинской области заявила, что не выделит деньги на ремонт дырявого асфальта на тротуаре. В социальных сетях жители сообщили о том, что власти для решения проблемы отправили их к депутату округа.

«Возле дома № 49 на улице 8 Июля на тротуаре появились дыры. В бюджет Миасса не заложены траты на ремонт тротуаров. Ремонт возможен только с помощью депутата избирательного округа», — сообщила Татьяна И. в паблике «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте».

По словам автора поста, ей прислали ответ на обращение от собрания депутатов. Статью на ремонт тротуаров должен заложить окружной депутат в бюджет, который составляется ежегодно.

«Устройство или ремонт тротуаров и дворовых проездов финансируется из бюджета, в который эти мероприятия вносят депутаты по своим округам. После утверждения работы будут выполнены в последующие годы», — цитирует Татьяна И. ответ собрания.

В пресс-службе администрации Миасса подтвердили информацию. Корреспонденту URA.RU там рассказали, что за тротуары отвечают депутаты округов.

«Данный вид работ бюджетом Миасса не предусмотрен. Но ремонт возможен по статье бюджета округа „Благоустройство общегородских территорий“. Этим должен заниматься депутат округа. Если обращение к нему будет коллективным, вероятность реакции больше», — пояснили в мэрии.

Провалы появились на тротуаре, где постоянно ходят люди Фото: Татьяна И. в паблике «Инцидент Миасс» в «ВКонтакте»