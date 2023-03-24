Алексею Шмыкову провели экскурсию по заводу «Молочная благодать» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителям Свердловской области стоит поддержать местных переработчиков молока и покупать их продукцию. С таким заявлением выступил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков во время рабочего визита на завод «Молочная благодать» в Кушве, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Регион обеспечен молоком на 100%. Конечно, мы как патриоты [должны] кушать свою продукцию, она самая лучшая в стране», — отметил Шмыков.

Ранее URA.RU сообщало, что замгубернатора во время рабочей поездки в Кушву посетил завод «Молочная благодать» и местный завод прокатных валков. Предприятие является одним из двух российских производств, где делают валки, с помощью которых в дальнейшем раскатывают прокатные листы и другую металлическую продукцию.