Чаще челябинцы бронируют домики в районах озер Тургояк, Еловое и Аргази Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Челябинцы стали активно бронировать загородные дома с живописными пейзажами для летнего отдыха в районах озер Тургояк, Аргази и Еловое. Спрос на деревни вблизи озер за пределами города вырос в несколько раз, рассказала URA.RU челябинский риелтор Надежда Кушнова.

«В первую очередь к началу апреля дачи бронируют там, где есть озеро, во вторую, где река и горы. Популярностью пользуются деревни Тыелга, Коробковка, поселок Аргази. В целом загородная недвижимость по направлению Екатеринбург — Миасс — Челябинск сдается очень хорошо», — рассказала риелтор.

По словам риелтора, в Челябинской области чаще всего бронируют деревни, которые расположены на озерах Тургояк, Аргази и на водоеме Еловое. При этом наибольшим спросом пользуются села с живописными пейзажами, расположенные вблизи вышеуказанных водоемов.

Стоимость аренды частных домов в поселениях на данный момент в среднем составляет от 5 тысяч рублей в будние дни от 10 тысяч рублей в выходные. По словам челябинских риелторов, почти все дачи уже забронированы на лето. Оставшиеся домики, по прогнозам специалистов, начнут активно бронировать в мае — в преддверии купального сезона.

Деревня «Тыелга»: горная деревня расположена недалеко от трех рек и 12 озер Фото: сайт smartik.ru

Деревня «Аргази», хорошо вписавшаяся в природное окружение, находится на берегу одноименного крупнейшего озера Аргази с кристально чистой водой Фото: сайт smartik.ru

В озере Аргази водится большое количество видов рыбы Фото: сайт smartik.ru