27 марта 2023

Челябинцы активно бронируют дачи на лето. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , недвижимость, коттедж, дача, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
Чаще челябинцы бронируют домики в районах озер Тургояк, Еловое и Аргази Фото:

Челябинцы стали активно бронировать загородные дома с живописными пейзажами для летнего отдыха в районах озер Тургояк, Аргази и Еловое. Спрос на деревни вблизи озер за пределами города вырос в несколько раз, рассказала URA.RU челябинский риелтор Надежда Кушнова.

«В первую очередь к началу апреля дачи бронируют там, где есть озеро, во вторую, где река и горы. Популярностью пользуются деревни Тыелга, Коробковка, поселок Аргази. В целом загородная недвижимость по направлению Екатеринбург — Миасс — Челябинск сдается очень хорошо», — рассказала риелтор.

По словам риелтора, в Челябинской области чаще всего бронируют деревни, которые расположены на озерах Тургояк, Аргази и на водоеме Еловое. При этом наибольшим спросом пользуются села с живописными пейзажами, расположенные вблизи вышеуказанных водоемов.

Стоимость аренды частных домов в поселениях на данный момент в среднем составляет от 5 тысяч рублей в будние дни от 10 тысяч рублей в выходные. По словам челябинских риелторов, почти все дачи уже забронированы на лето. Оставшиеся домики, по прогнозам специалистов, начнут активно бронировать в мае — в преддверии купального сезона.

Деревня «Тыелга»: горная деревня расположена недалеко от трех рек и 12 озер
Деревня «Тыелга»: горная деревня расположена недалеко от трех рек и 12 озер
Фото:
Деревня «Аргази», хорошо вписавшаяся в природное окружение, находится на берегу одноименного крупнейшего озера Аргази с кристально чистой водой
Деревня «Аргази», хорошо вписавшаяся в природное окружение, находится на берегу одноименного крупнейшего озера Аргази с кристально чистой водой
Фото:
В озере Аргази водится большое количество видов рыбы
В озере Аргази водится большое количество видов рыбы
Фото:
Село «Коробковка»: река Миасс окружает деревню с трех сторон (юга, востока, севера), а на западе расположены болота
Село «Коробковка»: река Миасс окружает деревню с трех сторон (юга, востока, севера), а на западе расположены болота
Фото:

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Челябинцы стали активно бронировать загородные дома с живописными пейзажами для летнего отдыха в районах озер Тургояк, Аргази и Еловое. Спрос на деревни вблизи озер за пределами города вырос в несколько раз, рассказала URA.RU челябинский риелтор Надежда Кушнова. «В первую очередь к началу апреля дачи бронируют там, где есть озеро, во вторую, где река и горы. Популярностью пользуются деревни Тыелга, Коробковка, поселок Аргази. В целом загородная недвижимость по направлению Екатеринбург — Миасс — Челябинск сдается очень хорошо», — рассказала риелтор. По словам риелтора, в Челябинской области чаще всего бронируют деревни, которые расположены на озерах Тургояк, Аргази и на водоеме Еловое. При этом наибольшим спросом пользуются села с живописными пейзажами, расположенные вблизи вышеуказанных водоемов. Стоимость аренды частных домов в поселениях на данный момент в среднем составляет от 5 тысяч рублей в будние дни от 10 тысяч рублей в выходные. По словам челябинских риелторов, почти все дачи уже забронированы на лето. Оставшиеся домики, по прогнозам специалистов, начнут активно бронировать в мае — в преддверии купального сезона.
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