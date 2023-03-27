Начать поступление в ГИТИС челябинцы смогут онлайн Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители Челябинской области смогут стать звездами сцены после учебы в Российском институте театрального искусства (ГИТИСе), поступив туда через онлайн-прослушивание. Как URA.RU рассказали в пресс-службе мобильного оператора МТС в регионе, испытания назначены на 6 и 7 апреля.

«В рамках образовательного проекта „Поколение М“ 6 и 7 апреля для жителей области прослушивания для поступления в вуз состоятся в онлайн-формате. Самые талантливые абитуриенты затем продолжат проходить следующие этапы для зачисления в ГИТИС. Зарегистрироваться надо на сайте проекта», — рассказали URA.RU в МТС.

Для прослушиваний предстоит подготовить творческую программу. В нее войдут басня, стихотворение и проза, которые надо художественно прочитать. Также в ходе отбора проверят музыкальность, чувство ритма и пластичность. В МТС уточнили, что оценивать челябинцев будет старший преподаватель кафедры мастерства актера вуза Екатерина Николаева.

Прослушивать абитуриентов региона начнут не сразу, а после мастер-класса. Николаева расскажет челябинцам о сценической речи и движениях. Преподаватель даст советы, которые помогут успешно пройти испытания.

Директор МТС в регионе Андрей Березной напомнил, что по итогам прослушиваний 2020 года в ГИТИСе обучается Артем Зеленин из Челябинска. В 2023 году возможности для онлайн-общения с представителями вуза мобильный оператор организует на базе платформы Webinar.

Прослушивания станут первым этапом испытаний от ГИТИСа Фото: пресс-служба компании МТС в Челябинской области

Мероприятие с испытаниями назначили на 6 и 7 апреля Фото: пресс-служба компании МТС в Челябинской области