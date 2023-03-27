27 марта 2023

В челябинской гостинице постояльцы устроили кровавое побоище. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия от взрыва газа в доме № 19 на улице Доменщиков. Магнитогорск, полиция, ск
Дебошира передали полиции Фото:

В Челябинске 28 марта пьяные постояльцы гостиницы устроили ночью кровавую драку. Об этом заявили сотрудники частного охранного предприятия.

«Ночью в гостинице на Гражданской улице подрались пьяные постояльцы. Один из драчунов разбил оппоненту об голову бутылку», — сообщает паблик ЧОП «Варяг» во «ВКонтакте».

Прибывшие бойцы ЧОП скрутили нападавшего и передали его наряду полиции. На месте ЧП оказалась лужа крови. Пострадавшему оказали необходимую помощь и вызвали бригаду медиков.

Мужчина разбил оппоненту голову бутылкой
Мужчина разбил оппоненту голову бутылкой
Фото:

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В Челябинске 28 марта пьяные постояльцы гостиницы устроили ночью кровавую драку. Об этом заявили сотрудники частного охранного предприятия. «Ночью в гостинице на Гражданской улице подрались пьяные постояльцы. Один из драчунов разбил оппоненту об голову бутылку», — сообщает паблик ЧОП «Варяг» во «ВКонтакте». Прибывшие бойцы ЧОП скрутили нападавшего и передали его наряду полиции. На месте ЧП оказалась лужа крови. Пострадавшему оказали необходимую помощь и вызвали бригаду медиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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