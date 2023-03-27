Дебошира передали полиции
В Челябинске 28 марта пьяные постояльцы гостиницы устроили ночью кровавую драку. Об этом заявили сотрудники частного охранного предприятия.
«Ночью в гостинице на Гражданской улице подрались пьяные постояльцы. Один из драчунов разбил оппоненту об голову бутылку», — сообщает паблик ЧОП «Варяг» во «ВКонтакте».
Прибывшие бойцы ЧОП скрутили нападавшего и передали его наряду полиции. На месте ЧП оказалась лужа крови. Пострадавшему оказали необходимую помощь и вызвали бригаду медиков.
Мужчина разбил оппоненту голову бутылкой
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