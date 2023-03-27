В челябинской гостинице постояльцы устроили кровавое побоище. Фото

28 марта 2023 в 14:59 Размер текста - 17 +

Дебошира передали полиции Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске 28 марта пьяные постояльцы гостиницы устроили ночью кровавую драку. Об этом заявили сотрудники частного охранного предприятия. «Ночью в гостинице на Гражданской улице подрались пьяные постояльцы. Один из драчунов разбил оппоненту об голову бутылку», — сообщает паблик ЧОП «Варяг» во «ВКонтакте». Прибывшие бойцы ЧОП скрутили нападавшего и передали его наряду полиции. На месте ЧП оказалась лужа крови. Пострадавшему оказали необходимую помощь и вызвали бригаду медиков. Мужчина разбил оппоненту голову бутылкой Фото: паблик ЧОП «Варяг» во «ВКонтакте»

В Челябинске 28 марта пьяные постояльцы гостиницы устроили ночью кровавую драку. Об этом заявили сотрудники частного охранного предприятия. «Ночью в гостинице на Гражданской улице подрались пьяные постояльцы. Один из драчунов разбил оппоненту об голову бутылку», — сообщает паблик ЧОП «Варяг» во «ВКонтакте». Прибывшие бойцы ЧОП скрутили нападавшего и передали его наряду полиции. На месте ЧП оказалась лужа крови. Пострадавшему оказали необходимую помощь и вызвали бригаду медиков.