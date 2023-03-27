Челябинский губернатор просит жителей писать ему о плохих дорогах

28 марта 2023 в 15:19 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер отметил, что сейчас самое время приступать к дорожным работам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 28 марта попросил жителей писать ему о проблемных участках в муниципалитетах, поскольку скоро стартует сезон дорожных работ. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Пишите мне о проблемных участках в ваших муниципалитетах. Будем реагировать. Кстати, в конце недели проеду по дорогам Челябинской агломерации, тоже жду ваших сигналов, на что обратить внимание», — обратился к жителям Текслер. Губернатор отметил, что сейчас самое время приступать к дорожным работам в области. Он рассказал, что уже поручил службам до конца недели начать полноценные работы на проблемных участках. Также во всех муниципалитетах должен идти ямочный ремонт, но лишь как временная мера. Среднесуточные температуры уже позволяют начинать ремонт дорог. Асфальтовые заводы в регионе начнут работу на этой неделе, добавил Текслер.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 28 марта попросил жителей писать ему о проблемных участках в муниципалитетах, поскольку скоро стартует сезон дорожных работ. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Пишите мне о проблемных участках в ваших муниципалитетах. Будем реагировать. Кстати, в конце недели проеду по дорогам Челябинской агломерации, тоже жду ваших сигналов, на что обратить внимание», — обратился к жителям Текслер. Губернатор отметил, что сейчас самое время приступать к дорожным работам в области. Он рассказал, что уже поручил службам до конца недели начать полноценные работы на проблемных участках. Также во всех муниципалитетах должен идти ямочный ремонт, но лишь как временная мера. Среднесуточные температуры уже позволяют начинать ремонт дорог. Асфальтовые заводы в регионе начнут работу на этой неделе, добавил Текслер.