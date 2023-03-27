27 марта 2023

Челябинский губернатор просит жителей писать ему о плохих дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в Челябинске. Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер отметил, что сейчас самое время приступать к дорожным работам Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 28 марта попросил жителей писать ему о проблемных участках в муниципалитетах, поскольку скоро стартует сезон дорожных работ. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«Пишите мне о проблемных участках в ваших муниципалитетах. Будем реагировать. Кстати, в конце недели проеду по дорогам Челябинской агломерации, тоже жду ваших сигналов, на что обратить внимание», — обратился к жителям Текслер.

Губернатор отметил, что сейчас самое время приступать к дорожным работам в области. Он рассказал, что уже поручил службам до конца недели начать полноценные работы на проблемных участках. Также во всех муниципалитетах должен идти ямочный ремонт, но лишь как временная мера.

Среднесуточные температуры уже позволяют начинать ремонт дорог. Асфальтовые заводы в регионе начнут работу на этой неделе, добавил Текслер.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 28 марта попросил жителей писать ему о проблемных участках в муниципалитетах, поскольку скоро стартует сезон дорожных работ. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Пишите мне о проблемных участках в ваших муниципалитетах. Будем реагировать. Кстати, в конце недели проеду по дорогам Челябинской агломерации, тоже жду ваших сигналов, на что обратить внимание», — обратился к жителям Текслер. Губернатор отметил, что сейчас самое время приступать к дорожным работам в области. Он рассказал, что уже поручил службам до конца недели начать полноценные работы на проблемных участках. Также во всех муниципалитетах должен идти ямочный ремонт, но лишь как временная мера. Среднесуточные температуры уже позволяют начинать ремонт дорог. Асфальтовые заводы в регионе начнут работу на этой неделе, добавил Текслер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...