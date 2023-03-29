Курганцы приобрели «Ниву» для разведчиков из зоны СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганцы собрали деньги и приобрели автомобиль «Нива» для разведчиков и операторов БПЛА (беспилотные летательные аппараты — прим. ред.), участвующих в зоне спецоперации на Украине. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил боец Александр Пылков из бригады «Дон».

«Вашими усилиями приобретен автомобиль „Нива“. Это позволит нам быть более мобильными и полезными в зоне боевых действий. Она пригодится нашим разведчикам или операторам БПЛА. На ней будет удобно быстро выехать, сделать все свои задачи и уехать», — сказал боец. Также он попросил приобрести в зону СВО автомобиль УАЗ или такую же «Ниву».

Ранее URA.RU писало, что курганский боец из зоны спецоперации показал, как с помощью антидронового ружья захватывают беспилотники. Также сообщалось, что семья из Курганской области передала свой автомобиль УАЗ в зону СВО.

Специальная военная операция ВС РФ на территории Украины проходит с 22 февраля 2022 года. Ее главной целью является защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевской власти и нацбатов, заявлял президент России Владимир Путин.