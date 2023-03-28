Челябинский губернатор принял участие в совещании с Мишустиным

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Заседание Президиума регионального отделения партии «Единая Россия». Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер предложил ряд мер, направленных на обеспечение финансовой независимости России Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 28 марта принял участие в совещании экономического блока, которое проводил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на сессии поднимался вопрос по обеспечению финансового суверенитета страны.

«Составляющая часть финансового суверенитета — это не только страновая устойчивость, это и устойчивость бюджетов регионов, включая муниципалитеты. Нужно продолжать добиваться финансовой самостоятельности максимального количества регионов, о чем в том числе говорил президент», — передает слова Текслера пресс-службе правительства региона.

Во время сессии глава региона выступил с рядом предложений. Все они должны помочь обеспечить финансовую независимость России. Это, в свою очередь, будет самым ярким ответом на политику стран Запада, которые хотят заморозить российскую экономику, подчеркнул Текслер.

В настоящее время Евросоюз продолжает вводить санкции в отношении российских бизнесменов, предприятий и политиков. Таким образом страны ЕС хотят уничтожить экономику России. Однако, реализованные правительством страны программы позволили не только избежать потерь, но и развернуть ситуацию в свою пользу.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 28 марта принял участие в совещании экономического блока, которое проводил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на сессии поднимался вопрос по обеспечению финансового суверенитета страны. «Составляющая часть финансового суверенитета — это не только страновая устойчивость, это и устойчивость бюджетов регионов, включая муниципалитеты. Нужно продолжать добиваться финансовой самостоятельности максимального количества регионов, о чем в том числе говорил президент», — передает слова Текслера пресс-службе правительства региона. Во время сессии глава региона выступил с рядом предложений. Все они должны помочь обеспечить финансовую независимость России. Это, в свою очередь, будет самым ярким ответом на политику стран Запада, которые хотят заморозить российскую экономику, подчеркнул Текслер. В настоящее время Евросоюз продолжает вводить санкции в отношении российских бизнесменов, предприятий и политиков. Таким образом страны ЕС хотят уничтожить экономику России. Однако, реализованные правительством страны программы позволили не только избежать потерь, но и развернуть ситуацию в свою пользу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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