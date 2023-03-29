Челябинцы запустят трансконтинентальный шаттл до Тихого океана

Из Увельского района запустят шаттл до Владивостока Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Увельском районе (Челябинская область) представили проект железнодорожного экспресса до Тихого океана. Как сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития, начинание придаст новый импульс развитию транспортно-логистического комплекса (ТЛК) «Южноуральский».

«В ходе совещания в Увельском районе ключевым вопросом стала презентация проекта „Челябинский шаттл“. Планируется запуск еженедельного железнодорожного экспресса по маршруту Владивосток — Формачево — Владивосток», — отметили в министерстве.

Проект реализует крупнейший в стране интермодальный контейнерный логистический оператор ГК «FESCO». При этом ТЛК «Южноуральский» возьмет на себя функции грузового центра для экспортно-импортных и внутрироссийских грузов. В «Южноуральском» отправления будут распределяться и консолидироваться.

Совещание прошло под председательством вице-губернатора Ивана Куцевляка. Он отметил, что ТЛК «Южноуральский» является сухопутным портом с выходом на ряд перспективных маршрутов. Региональное правительство планирует создать здесь особую экономическую зону с налоговыми льготами.

В настоящее время объект обладает набором возможностей для бизнеса. Здесь почти 82 тысячи кв. метров складов, контейнерный терминал с c железнодорожными путями общей площадью в 155,5 тысяч кв метров. Реализованная в 2022 году технология перегрузки контейнеров позволила включить терминал в комплексный план ОАО «РЖД». Возможности предполагают вывоз в полувагонах 6,5 тысяч крупнотоннажных контейнеров из портов Дальнего Востока. Контейнеры накапливаются в портах после выгрузки массовых грузов.