Главой минАПК Свердловской области назначена Анна Кузнецова

Евгений Куйвашев назначил нового главу минАПК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство агропромышленного комплекса Свердловской области возглавила бывший топ-менеджер УГМК, замминистра Анна Кузнецова. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев, подтвердили URA.RU в департаменте информполитики региона. Источники агентства еще в январе сообщали о предстоящем повышении Кузнецовой.

«Знаю, что у вас большой опыт, вы достаточно давно работаете в агропромышленном комплексе. Думаю, ваши знания и умения принесут пользу Свердловской области. Вам уже — с места в карьер — нужно вплотную заниматься подготовкой к посевной, а также выстраивать взаимоотношения с федеральным министерством», — сказал Куйвашев на встрече с Кузнецовой после подписания указа.

Новоиспеченный министр напомнила, что до министерства работала в реальном секторе экономики и понимает внутренние механизмы. Кузнецова выразила готовность начинать новые стратегические проекты. Официально к работе в новом статусе она приступит 28 марта.

Предыдущего главу минАПК Артема Бахтерева отправили в отставку 24 января. Источники URA.RU рассказывали, что к 35-летнему чиновнику накопились претензии коллег по правительству. Зная о грядущей отставке Бахтерева, продвигать своих людей на пост министра принялись крупнейшие сельхозпредприятия области — «УГМК-Агро» и «Синара». Победу одержали первые, лоббировавшие Кузнецову.

Евгений Куйвашев принял нового министра АПК — Анну Кузнецову Фото: департамент информационной политики Свердловской области