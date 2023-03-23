Министерство агропромышленного комплекса Свердловской области возглавила бывший топ-менеджер УГМК, замминистра Анна Кузнецова. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев, подтвердили URA.RU в департаменте информполитики региона. Источники агентства еще в январе сообщали о предстоящем повышении Кузнецовой.
«Знаю, что у вас большой опыт, вы достаточно давно работаете в агропромышленном комплексе. Думаю, ваши знания и умения принесут пользу Свердловской области. Вам уже — с места в карьер — нужно вплотную заниматься подготовкой к посевной, а также выстраивать взаимоотношения с федеральным министерством», — сказал Куйвашев на встрече с Кузнецовой после подписания указа.
Новоиспеченный министр напомнила, что до министерства работала в реальном секторе экономики и понимает внутренние механизмы. Кузнецова выразила готовность начинать новые стратегические проекты. Официально к работе в новом статусе она приступит 28 марта.
Предыдущего главу минАПК Артема Бахтерева отправили в отставку 24 января. Источники URA.RU рассказывали, что к 35-летнему чиновнику накопились претензии коллег по правительству. Зная о грядущей отставке Бахтерева, продвигать своих людей на пост министра принялись крупнейшие сельхозпредприятия области — «УГМК-Агро» и «Синара». Победу одержали первые, лоббировавшие Кузнецову.
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