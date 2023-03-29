Ведомственной охране РФ разрешили сбивать беспилотники

Ведомственной охране объектов разрешили сбивать беспилотные воздушные суда для защиты от нападения. Соответствующий федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон „Об оружии“ и отдельные законодательные акты РФ» вступил в силу с 30 марта.
«Разрешается пресекать нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в целях отражения нападения на охраняемые объекты, работников ведомственной охраны или лиц, находящихся на этих объектах», —
Разрешается использовать средства, подавляющие преобразования сигналов дистанционного управления беспилотников, воздействующие на их пульты управления. Также можно повреждать или уничтожать БПЛА.
Ранее URA.RU сообщало, что американский БПЛА MQ-9 был зафиксирован в воздушном пространстве над Черным морем. Кроме того в Тульской области прогремел взрыв из-за того, что сдетонировал беспилотник. Военный эксперт Константин Сивков рассказывал, рассказывал, что в России есть уникальное оружие против беспилотников-камикадзе. Он отметил, что РФ — единственная страна, которая обладает таким оружием. В Минобороны сообщили, что ВС РФ применяет противодронные ружья в зоне спецоперации на Украине. В ведомстве уточнили, что сейчас коптеры являются важной технологией любой разведки, а борьба с ними — одна из приоритетных задач.
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