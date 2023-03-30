ТАСС: ВС РФ получили комплекс по предупреждению о ракетном нападении

30 марта 2023 в 06:39 Размер текста - 17 +

Комплекс поставлен на боевое дежурство, заявил источник Минобороны Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ получили новый комплекс доведения информации о предупреждении о ракетном нападении (СПРН). Об этом сообщил источник близкий к Минобороны, отметив, что комплекс уже поставлен на боевое дежурство. «На сегодняшний день введены новые командные пункты системы ПРН. Ведется очередной этап модернизации системы в целом. Также поставлен на боевое дежурство новый комплекс доведения информации предупреждения», — заявил источник журналисту ТАСС. Он также сообщил, что проводится работа по полному переходу на отечественную электронно-компонентную базу. В издании отметили, что не обладают официальным подтверждением информации. Ранее директор конструкторского бюро «Спектр Инжиниринг» Андрей Братеньков рассказал, что в России разработали телеуправляемый подводный аппарат «Скат», который предназначен для мониторинга, разминирования и разведки. Кроме того, российские конструкторы «Спектр Инжиниринг» создали наземный дрон «Ежик». Дрон предназначается для уничтожения пехоты противника в окопах, а также для борьбы с бронированными целями. В бюро уточняют, что разработчики учитывали пожелания российских военнослужащих принимающих участие в спецоперации.

Вооруженные силы РФ получили новый комплекс доведения информации о предупреждении о ракетном нападении (СПРН). Об этом сообщил источник близкий к Минобороны, отметив, что комплекс уже поставлен на боевое дежурство. «На сегодняшний день введены новые командные пункты системы ПРН. Ведется очередной этап модернизации системы в целом. Также поставлен на боевое дежурство новый комплекс доведения информации предупреждения», — заявил источник журналисту ТАСС. Он также сообщил, что проводится работа по полному переходу на отечественную электронно-компонентную базу. В издании отметили, что не обладают официальным подтверждением информации. Ранее директор конструкторского бюро «Спектр Инжиниринг» Андрей Братеньков рассказал, что в России разработали телеуправляемый подводный аппарат «Скат», который предназначен для мониторинга, разминирования и разведки. Кроме того, российские конструкторы «Спектр Инжиниринг» создали наземный дрон «Ежик». Дрон предназначается для уничтожения пехоты противника в окопах, а также для борьбы с бронированными целями. В бюро уточняют, что разработчики учитывали пожелания российских военнослужащих принимающих участие в спецоперации.