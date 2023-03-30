ТАСС: ВС РФ получили комплекс по предупреждению о ракетном нападении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Республика Казахстан. архив., ракета, байконур, космодром, Роскосмос, стартовый стол, гагаринский старт, союз фм
Комплекс поставлен на боевое дежурство, заявил источник Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ получили новый комплекс доведения информации о предупреждении о ракетном нападении (СПРН). Об этом сообщил источник близкий к Минобороны, отметив, что комплекс уже поставлен на боевое дежурство.

«На сегодняшний день введены новые командные пункты системы ПРН. Ведется очередной этап модернизации системы в целом. Также поставлен на боевое дежурство новый комплекс доведения информации предупреждения», — заявил источник журналисту ТАСС.

Он также сообщил, что проводится работа по полному переходу на отечественную электронно-компонентную базу. В издании отметили, что не обладают официальным подтверждением информации.

Ранее директор конструкторского бюро «Спектр Инжиниринг» Андрей Братеньков рассказал, что в России разработали телеуправляемый подводный аппарат «Скат», который предназначен для мониторинга, разминирования и разведки. Кроме того, российские конструкторы «Спектр Инжиниринг» создали наземный дрон «Ежик». Дрон предназначается для уничтожения пехоты противника в окопах, а также для борьбы с бронированными целями. В бюро уточняют, что разработчики учитывали пожелания российских военнослужащих принимающих участие в спецоперации.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы РФ получили новый комплекс доведения информации о предупреждении о ракетном нападении (СПРН). Об этом сообщил источник близкий к Минобороны, отметив, что комплекс уже поставлен на боевое дежурство. «На сегодняшний день введены новые командные пункты системы ПРН. Ведется очередной этап модернизации системы в целом. Также поставлен на боевое дежурство новый комплекс доведения информации предупреждения», — заявил источник журналисту ТАСС. Он также сообщил, что проводится работа по полному переходу на отечественную электронно-компонентную базу. В издании отметили, что не обладают официальным подтверждением информации. Ранее директор конструкторского бюро «Спектр Инжиниринг» Андрей Братеньков рассказал, что в России разработали телеуправляемый подводный аппарат «Скат», который предназначен для мониторинга, разминирования и разведки. Кроме того, российские конструкторы «Спектр Инжиниринг» создали наземный дрон «Ежик». Дрон предназначается для уничтожения пехоты противника в окопах, а также для борьбы с бронированными целями. В бюро уточняют, что разработчики учитывали пожелания российских военнослужащих принимающих участие в спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...