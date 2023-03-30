В Челябинске объявили набор школьников в первые классы

Кампания по набору первоклассников проходит без сбоев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске стартовала приемная кампания в первые классы школ на 2023 учебный год. Об этом URA.RU сообщили 31 марта в пресс-службе мэрии.

«На первом этапе заявления подают родители детей, проживающих на закрепленной территории, а также внеочередники (по месту жительства) и те, у кого преимущественное право в школах, в которых обучаются братья и сестры будущих первоклассников», — заявили в пресс-службе мэрии.

В администрации отметили, что кампания по набору первоклассников проходит в штатном режиме, информационные системы работают без сбоев. По состоянию на 11:00 подано 5 тысяч 105 заявлений от родителей.

Корреспондент URA.RU позвонил в образовательный центр «Ньютон», где из-за плотности трафика в 2022 году образовалась длинная очередь из родителей. Там рассказали, что столпотворения в этом году нет. Все происходит организованно и родители стоят на подачу документов в порядке живой очереди.

Большинство родителей падают заявления в электронном виде. По всем возникающим вопросам можно звонить на телефоны горячих линий: