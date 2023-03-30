30 марта 2023

В Челябинске объявили набор школьников в первые классы

© Служба новостей «URA.RU»
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Отработка проведения ЕГЭ в Гимназии №2. Екатеринбург, первый класс, школа, подача документов
Кампания по набору первоклассников проходит без сбоев Фото:

В Челябинске стартовала приемная кампания в первые классы школ на 2023 учебный год. Об этом URA.RU сообщили 31 марта в пресс-службе мэрии.

«На первом этапе заявления подают родители детей, проживающих на закрепленной территории, а также внеочередники (по месту жительства) и те, у кого преимущественное право в школах, в которых обучаются братья и сестры будущих первоклассников», — заявили в пресс-службе мэрии.

В администрации отметили, что кампания по набору первоклассников проходит в штатном режиме, информационные системы работают без сбоев. По состоянию на 11:00 подано 5 тысяч 105 заявлений от родителей.

Корреспондент URA.RU позвонил в образовательный центр «Ньютон», где из-за плотности трафика в 2022 году образовалась длинная очередь из родителей. Там рассказали, что столпотворения в этом году нет. Все происходит организованно и родители стоят на подачу документов в порядке живой очереди.

Большинство родителей падают заявления в электронном виде. По всем возникающим вопросам можно звонить на телефоны горячих линий:

  • по вопросам приема в первый класс: 700-18-03, 700-18-10;
  • по работе информационных систем (техническая ошибка): 700-20-10.

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В Челябинске стартовала приемная кампания в первые классы школ на 2023 учебный год. Об этом URA.RU сообщили 31 марта в пресс-службе мэрии. «На первом этапе заявления подают родители детей, проживающих на закрепленной территории, а также внеочередники (по месту жительства) и те, у кого преимущественное право в школах, в которых обучаются братья и сестры будущих первоклассников», — заявили в пресс-службе мэрии. В администрации отметили, что кампания по набору первоклассников проходит в штатном режиме, информационные системы работают без сбоев. По состоянию на 11:00 подано 5 тысяч 105 заявлений от родителей. Корреспондент URA.RU позвонил в образовательный центр «Ньютон», где из-за плотности трафика в 2022 году образовалась длинная очередь из родителей. Там рассказали, что столпотворения в этом году нет. Все происходит организованно и родители стоят на подачу документов в порядке живой очереди. Большинство родителей падают заявления в электронном виде. По всем возникающим вопросам можно звонить на телефоны горячих линий:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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