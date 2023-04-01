В Копейске дорогу затянуло дымом от пожара

В Копейске Челябинской области горит трава, дымом затянуло трассу. Информацией об этом делятся пользователи соцсетей.
«Копейск, 17.49, на остановке „Огородная“ крупный пожар. Три пожарные машины работают на месте, на дороге видимость местами нулевая», — пишет участник паблика «Копейск (В)Теме | Новости» соцсети ВКонтакте.
«Копейские огнеборцы работают на тушении камыша вдоль береговой линии озера Пески. Объявлена локализация. На месте 3АЦ и 10 человек личного состава. Площадь пожара пока не установлена», — сообщили URA.RU в пресс-службе Главного управления МЧС по Челябинской области.
Челябинской области резко выросло число ландшафтных пожаров. Только за 31 марта зарегистрировано 20 возгораний. С 1 апреля в регионе объявлен пожароопасный сезон.
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