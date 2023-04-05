05 апреля 2023

Американский журналист рассказал о тупике, в который США загнали сами себя

Клейтон Моррис: администрация президента США Джо Байдена спровоцировала кризис своим бездействием
© Служба новостей «URA.RU»
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Соединенные Штаты Америки. США, флаг сша, бостон
США загнали себя в рецессию из-за бездействия, заявил Клейтон Моррис Фото:

США загнали себя в тупик, спровоцировав финансовый кризис своим бездействия. Об этом заявил американский журналист Клейтон Моррис.

«Они признают, что прогнозы ВВП стали ниже и что, вероятнее всего, повышения ставок не ожидается. Это значит: „Мы сдаемся, мы опускаем руки, мы позволим рынку разобраться самому“», — об этом он заявил в своей программе Redacted News. Журналист пояснил, что Федеральная резервная система (ФРС) признала грядущую рецессию, однако администрация президента США Джо Байдена не предприняла никаких мер по предотвращению кризиса.

Ранее сообщалось, что кредитные организации США потеряли более 165 миллиардов долларов за две недели. Уточняется, что это произошло из-за опасений вкладчиков об ужесточении регулярного надзора на фоне банковского кризиса. Американский миллиардер Кен Гриффин заявил, что капитализм в США рушится на глазах, передает MK. Он пояснил, что банкротство банка Silicon Valley Bank означает потерю финансовой дисциплины.

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США загнали себя в тупик, спровоцировав финансовый кризис своим бездействия. Об этом заявил американский журналист Клейтон Моррис. «Они признают, что прогнозы ВВП стали ниже и что, вероятнее всего, повышения ставок не ожидается. Это значит: „Мы сдаемся, мы опускаем руки, мы позволим рынку разобраться самому“», — об этом он заявил в своей программе Redacted News. Журналист пояснил, что Федеральная резервная система (ФРС) признала грядущую рецессию, однако администрация президента США Джо Байдена не предприняла никаких мер по предотвращению кризиса. Ранее сообщалось, что кредитные организации США потеряли более 165 миллиардов долларов за две недели. Уточняется, что это произошло из-за опасений вкладчиков об ужесточении регулярного надзора на фоне банковского кризиса. Американский миллиардер Кен Гриффин заявил, что капитализм в США рушится на глазах, передает MK. Он пояснил, что банкротство банка Silicon Valley Bank означает потерю финансовой дисциплины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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