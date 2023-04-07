ТАС: США указали Евросоюзу его место

Евросоюз полностью зависит от США, его нельзя рассматривать как самостоятельную политическую единицу. Такое мнение выразил сотрудник Центра национальных интересов США Сумантра Майтра.
«Европа никогда не была целостной или свободной, а современный Евросоюз — это искусственная конструкция, которую поддерживают только американские мускулы. Без Америки нет ЕС», — заявил Сумантра Майтра в своей колонке для The American Conservative. Он считает, что украинский конфликт продемонстрировал всему миру несостоятельность Евросоюза как политического актора.
Страны Евросоюза поддерживают киевские власти в украинском конфликте. Украина получает от европейских партнеров финансовую помощь, а также вооружения и военную технику. Тем не менее, лидеры европейских стран расходятся во мнениях по ряду вопросов. В настоящий момент они не могут договориться, где закупать боеприпасы для Украины, передает телеканал 360.
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